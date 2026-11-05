Tim Kleindienst kehrt nach Verletzungspause zurück

VfL Borussia Mönchengladburs Kapitän Tim Kleindienst kehrt nach langer Pause zurück, doch Alexander Blessin verliert Daiki Hashioka. Details zum Kader.

Die Verletzungssorgen bei Borussia Mönchengladbach nehmen kein Ende, doch es gibt erste Lichtblicke für die Offensive. Kapitän Tim Kleindenschaft hat sich nach seiner zweiten Muskelverletzung in der laufenden Saison auf dem Weg zurück zum Sport befunden. Trainer Alexander Blessin signalisierte den Fans Hoffnung auf ein Comeback unmittelbar nach der laufenden Länderspielpause. Dies könnte bedeuten, dass Kleindienst bereits beim wichtigen Duell gegen Borussia Dortmund am 21. November wieder im Kader steht, zumindest jedoch als Joker zur Verfügung steht.

Rückkehr nach langer Knorpelpause

Tim Kleindienst (31) blickt auf eine äußerst schwere Phase seiner Karriere zurück. Nach einem kompletten Jahr Pause aufgrund eines Knorpelschadens hatte er sich zu Beginn der aktuellen Saison mit großer Intensität wieder an den Spielbetrieb herangearbeitet. Die Freude über seine Rückkehr in die Startformation währte jedoch nur kurz. Bereits in den ersten drei Partien der Saison konnte er aktiv sein, ehe er beim katastrophalen 0:5-Heimauswärtsspiel gegen Freiburg eine Gelb-Rote Karte sah und sich danach verletzte. Jetzt plagt ihn erneut ein Muskelfaserriss, der ihn vom Spielfeld fernhält.

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Die Situation von Kleindienst wirft unweigerlich einen Blick auf die Nationalmannschaft. Als Jürgen Klopp (59) am Donnerstagmittag den Kader für die Nations-League-Spiele bekanntgab, zog er Niclas Füllkrug (33) vor. Während Füllkrug die Nominierungen für die Partien in Serbien am 13. November und gegen die Niederlande drei Tage später erhielt, dachte Kleindienst sicher an seine eigenen Chancen. Auch er hat seine Länderspiel-Karriere ausdrücklich noch nicht abgehakt. Hätte sein Körper in der letzten Zeit stabil mitgespielt, könnte er nun vielleicht anstelle von Füllkrug in den Kammern der deutschen Auswahl stehen. Für das wegweisende Spiel am Freitagabend um 20:30 Uhr beim Hamburger SV bleibt er jedoch außen vor.

Kaderumstellungen und neue Ausfälle

Während Kleindienst auf ein Comeback hinarbeitet, muss sich Trainer Alexander Blessin (53) mit weiteren personellen Engpässen auseinandersetzen. Die ohnehin schon lange Liste der Muskelpatienten im Kader von Gladbach erhielt nun einen weiteren Namen. Der japanische Innenverteidiger Daiki Hashioka (27) hat sich ebenfalls verletzt und fällt aller Wahrscheinlichkeit nach aus. Dies zwingt Blessin dazu, seine Defensive umzustellen und auf verfügbare Alternativen zurückzugreifen.

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Glücklicherweise stehen dem Trainer für die Abwehr zwei solide Optionen zur Verfügung. Ko Itakura (29) hat seinen bestehenden Fitnessrückstand erfolgreich aufgeholt und ist wieder voll einsatzfähig. Zudem ist Kevin Diks (29) nach seiner langwierigen Babypause, in der er drei Pflichtspiele verpasste, nun wieder an Bord. Diese Verfügbarkeit hilft dem Team, die Lücken zu schließen, die durch die Ausfälle von Hashioka und Kleindienst entstehen. Die Konstanz in der Abwehr bleibt trotz der vielen Verwundeten ein zentrales Thema für den Verein.

Offensive unter Beobachtung

In der Offensive versucht Gladbach, den Wegfall von Kleindienst so gut es geht zu kompensieren. Aktuell vertritt ihn Shuto Machino (27) in der Rolle des Stürmers. Er muss beweisen, dass er die offensive Dynamik des Teams aufrechterhalten kann, bis Kleindienst voll zurück ist. Zusätzlich zur Überwachung der Offensive steht auch die Gesundheit von Isac Lidberg im Fokus. Der Schwede litt unter einer Zerrung, ist aber nun wieder fit für die Startelf. Seine Rückkehr stärkt die Angriffsreihe deutlich, da er über technische Qualität und Erfahrung verfügt.

Die kommenden Tage sind entscheidend für die weitere Planung von Alexander Blessin. Die Länderspielpause bietet die letzte Chance, die Spieler zu beobachten und die Taktik für die Rückrunde zu schärfen. Für Tim Kleindienst ist der 21. November das konkrete Ziel. Ein Einsatz gegen Dortmund wäre ein starker Motivator für den Kapitän, seine Formkurve endgültig nach oben zu lenken. Bis dahin bleibt Geduld gefragt, da eine vorsichtige Rückkehr unverzichtbar ist, um erneute Rückschläge zu vermeiden. Die Fans hoffen darauf, ihren Kapitän bald wieder in voller Kraft auf dem Platz zu sehen.