Tim Kleindienst könnte Comeback feiern, aber nicht als Joker

Tim Kleindienst, der Gladbach-Kapitän, ist nach einer langen Verletzungspause wieder im Mannschaftstraining und könnte seine Seuchen-Saison beenden. Trainer Eugen Polanski freut sich auf sein Comeback, aber betont, dass es sich um einen Joker-Einsatz handelt. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird seinen Kader bekannt geben, und es ist möglich, dass er am Samstag mit einem Auge auf den Borussia-Park schaut.

Tim Kleindienst könnte eine Seuchen-Saison doch noch versöhnlich enden. Der Gladbach -Kapitän ist seit Wochenbeginn wieder voll im Mannschaftstraining, seine langwierige Knieverletzung ist auskuriert. Trainer Eugen Polanski freut sich auf das Comeback : "Tim hat eine fußballerische Präsenz, aber auch eine eigene Tonlage und Sichtweise.

Es tut gut, ihn wieder dabei zu haben. Er hat uns die ganze Saison sehr gefehlt und wir wünschen ihm Samstag einen positiven Saisonabschluss nach der langen Ausfallzeit.

". Klar ist aber auch: Mehr als ein Joker-Einsatz ist nicht drin.

"Das bewegt sich ja schon in einem sehr kleinen Rahmen, was die Minutenanzahl angeht," sagt Polanski. "Es geht um das Gefühl, wieder da zu sein. Tim ist noch nicht bei 100 Prozent, aber es ist wichtig, dieses Gefühl zu haben, wieder gesund zu sein.

". Das Team wäre er wohl nur als Joker eingeplant. Bis zum ersten WM-Spiel am 14. Juni gegen Curaçao sind es noch rund vier Wochen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt seinen Kader am 21. Mai bekannt. Gut möglich, dass er am Samstag mit einem Auge auf den Borussia-Park schaut - und auf das Mini-Comeback von Tim Kleindienst





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