Tim Kleindiensts Torfestival: Rekordchance für Gladbachs Stürmer

Tim Kleindienst ist in seiner ersten Saison für Borussia Mönchengladbach ein absoluter Torjäger und könnte sogar die Klub-Bestmarke für die meisten Saisontore im Jahrtausend brechen.

Tim Kleindienst 's letzte beiden Profijahre waren fast wie ein Fußball märchen. Im Frühjahr 2023 schoss der Stürmer den 1. FC Heidenheim mit 25 Toren in die Bundesliga , und dort trug er maßgeblich zum Etablieren der Ostwürttemberger in der Oberhausklasse bei. Sein Aufstieg setzte sich im vergangenen Sommer mit dem Wechsel nach Mönchengladbach fort, wo der gebürtige Brandenburger seinen Erfolgslauf fortsetzte.

Kleindienst erwies sich schnell als Top-Verstärkung für den niederrheinischen Verein, so dass selbst Bundestrainer Julian Nagelsmann auf seine Dienste nicht verzichten wollte. Bereits im Oktober nominierte Nagelsmann den 29-Jährigen erstmals für die Nationalmannschaft. Und Kleindienst liefert weiterhin Argumente für Nagelsmann. In den vergangenen vier Bundesliga-Partien erzielte er jeweils einen Treffer. Inzwischen hat Tim Kleindienst 13 Saisontreffer - sechs davon per Kopf - erzielt und ist damit der beste Torschütze der Gladbacher.Noch winkt ihm ein besonderer Rekord: Sollte Kleindienst seine bisherige Torquote beibehalten, könnte er Borussias bester Bundesliga-Saisontorschütze des Jahrtausends werden. Die meisten Treffer innerhalb einer Bundesliga-Saison für Gladbach hat seit dem Jahr 2000 Marco Reus erzielt. In der Spielzeit 2011/12 stand der ehemalige Dortmund-Spieler am Ende bei 18 Treffern. Eine Bestmarke, die Kleindienst mit seinem aktuellen Schnitt locker überbieten könnte. Derzeit liegt der 1,94-Meter-Mann bei 0,65 Treffern pro Spiel. Hochgerechnet auf 34 Spieltage würde er bei rund 22 Treffern stehen.Mönchengladbachs Top-Torjäger seit 2000: Spieler, Saison, Tore: Marco Reus, 2011/12, 18; Raffael, 2013/14, 15; Lars Stindl, 2020/21, 14; Tim Kleindienst, 2024/25, 13; Raffael, 2015/16, 13; Marcus Thuram, 2022/23, 13. Herrlich traf vor 30 Jahren 20 mal. Mit Top-Torjägern war BMG in den vergangenen Jahren nicht gerade gesegnet. Nur drei Borussen-Spieler markierten in einer kompletten Saison mehr Tore als Kleindienst nun nach erst 21 Spieltagen. Dass ein Gladbacher innerhalb einer Saison die 20-Tore-Marke geknackt hat, liegt sogar noch weiter zurück. In der Saison 1994/95 war das Heiko Herrlich mit 20 Treffern. Und noch ein Wert spricht für den Gladbacher Torjäger: Prozentual gesehen ist Tim Kleindienst mittlerweile so wichtig für die Gladbacher wie kein anderer Spieler in der Liga. 39,4 Prozent der Gladbacher Bundesliga-Tore in dieser Saison stammen nämlich vom Nationalstürmer.Nicht einmal Top-Torjäger Harry Kane, der mit 32,3 Prozent Beteiligung an den Toren des FC Bayern sogar nur auf Platz fünf rangiert, kommt an diese Quote heran. Erster Verfolger hinter Tim Kleindienst in dieser Statistik ist Myron Boadu vom VfL Bochum. Dieser erzielte sieben der 19 Saisontore der Westfalen, was einem Wert von 36,8 Prozent entspricht. Bleibt die Frage, wie hoch es noch hinausgehen kann für Tim Kleindienst. Gladbach nach Europa schießen? Teilnahme bei der WM 2026? Die Gladbacher wären wohl schon zufrieden, wenn er erstmal so weitermacht wie aktuell





sportschau / 🏆 4. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Tim Kleindienst Borussia Mönchengladbach Bundesliga Torjäger Rekord Marco Reus

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kleindiensts Torrekord: Glauben Fohlen-Fans an mehr als 20 Bundesliga-Tore?Nach seinem 2:1-Siegtreffer in Stuttgart stellt Tim Kleindienst (29) mit 12 Saisontoren bereits jetzt einen neuen Rekord auf. BILD-Leser wurden per Online-Voting gefragt, wie viele Tore der Stürmer noch erzielen wird.

Weiterlesen »

Kleindiensts Tor-Festival: Borussia Mönchengladbach hofft auf Stürmer-Feuerwerk gegen StuttgartBorussia Mönchengladbach hat in der aktuellen Bundesliga-Saison eine positive Entwicklung gezeigt, die vor allem auf die Leistungen ihres Stürmers Jonas Kleindienst zurückzuführen ist. Kleindienst ist mit seinen späten Siegtreffern und 36,7 Prozent Anteil an Gladbachs Toren ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Teams. Am Samstag kommt es zum Duell gegen den VfB Stuttgart, wo Kleindienst seine beeindruckende Bilanz gegen den VfB weiter ausbauen möchte.

Weiterlesen »

La Liga: Barça-Superstar verzichtet auf Einwechslung – Flick total überrascht!Spanien-Superstar Gavi wollte bei Barças 7:1-Torfestival gegen Valencia nicht eingewechselt werden.

Weiterlesen »

Torfestival in der Veltins-ArenaAnalyse, Aufstellungen und Torschützen zum Spiel FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen

Weiterlesen »

Torfestival in der Bundesliga-Hinrunde 2024/25: Rekorde, Highlights und spannende EntwicklungenDie Bundesliga-Hinrunde 2024/25 war geprägt von einem wahren Torfestival. Mit Rekordzahlen an Treffern, spektakulären Einschlägen und vielen verschiedenen Torschützen bot die Liga ein abwechslungsreiches und spannendes Programm. Ein Blick auf die Highlights und Statistiken der ersten Saisonhälfte.

Weiterlesen »

Eisbären Berlin fegen Straubing mit 6:2 vom Eis - Torfestival in der Uber ArenaDie Eisbären Berlin dominieren gegen Straubing und gewinnen mit 6:2 in der Uber Arena. Fontaine glänzt als Doppel-Torschütze.

Weiterlesen »