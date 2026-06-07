Tim Mälzer gewinnt gegen Matthias Diether und Anton Schmaus in “Kitchen Impossible”

TV-Koch Tim Mälzer gewinnt gegen Sternekoch Matthias Diether und Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft Anton Schmaus in einem Freundschafts-Special von “Kitchen Impossible”.

Ein Freundschafts-Special bei “ Kitchen Impossible ” wurde am Sonntagabend zu einem wahren Koch-Krimi vor schottischer Kulisse. TV-Koch Tim Mälzer (55) brutzelte mit Sternekoch Matthias Diether (51) und Anton Schmaus (44), seit 2017 Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft, um den Sieg.

Dabei sorgte eine vegane Blutwurst erst für einen Bluff-Wettbewerb - und dann für überraschende Ergebnisse. Nach Pleiten am Aga-Ofen und einer kniffligen Kabeljau-Challenge wurde es für Tim Mälzer und Matthias Diether in Edinburgh ernst. Als sie beim Probieren war er sich dann hundertprozentig sicher, keinen echten “Blood Pudding” mit Blutwurst vor sich zu haben: “Wenn ich jetzt schon vegane Jakobsmuscheln auf den Teller packe, warum sollte das darunter noch Ganz anders sein.

” Matthias Diether war davon überzeugt, Fleisch zu essen, und sinnierte über die korrekte Blutwurst-Zubereitung. Mälzer hielt das für eine gezielt falsch gelegte Fährte, stimmte ins Spiel mit ein und behauptete: “Das ist Rind oder Ente. Eins von beidem. ” Doch wie sich später noch herausstellen sollte, schien Diether tatsächlich zu glauben, echtes Fleisch vor sich zu haben.

Anton Schmaus, der sich diese Challenge ausgedacht hatte, amüsierte sich unterdessen köstlich über den verzwickten Bluff: “Wahnsinn. Das ist ein Highlight in der “Kitchen Impossible”-Geschichte. ” Beim gemeinsamen Einkauf beobachtete und erklärte er: “Du bist falsch. Richtig falsch.

Du läufst Gefahr, zehnmal null Punkte zu bekommen, weil dein Gericht nicht bewertet werden kann. ” Bei Diether fiel der Groschen trotzdem nicht. Mälzer packte endlich aus: “Das ist vegetarisch. Da ist kein Fleisch drin.

Ich habe dich persönlich nur verarscht. ” Ihm weiter ins Gewissen redete, glaubte Diether ihm endlich und versuchte sich an dem veganen Gericht - und das mit mehr Erfolg als gedacht. Während Diether 5,9 Punkte bekam, gab es für Mälzer nur schlappe 0,4 Punkte mehr. Am Ende gewann Tim Mälzer gegen beide Kontrahenten mit 13,6 Punkten





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