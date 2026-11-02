Tim Mälzer kehrt zu VOX zurück: Start von Mälzer und Vogel liefern ab mit schwachen Quoten

Tim Mälzer ist mit der Show Mälzer und Vogel liefern ab zu VOX zurückgekehrt, doch die erste Folge der sechsten Staffel erreichte nur schwache Quoten.

Tim Mälzer ist an diesem Sonntag mit seiner Show Mälzer und Vogel liefern ab zu VOX zurückgekehrt, konnte jedoch an frühere Erfolge nicht anknüpfen. Die aktuelle erste Ausgabe der sechsten Staffel mit Gast-Koch Philipp Vogel lief im Hauptprogramm des Privatsenders und erreichte deutlich kleinere Zuschauerzahlen.

Tim Mälzer gilt als einer der beliebtesten Fernsehköche Deutschlands und bezeichnet sich selbst als besten italienischen Koch außerhalb Italiens. Seit Jahren lockt er ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Zuletzt waren jedoch die Quoten seines bekanntesten Formats Kitchen Impossible rückläufig.

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Das Format liefern ab wurde im Jahr 2021 unter dem Titel Mälzer und Henssler liefern ab gestartet. Darin betrieben die beiden Köche einen fiktiven Lieferdienst und traten bei der Zubereitung der Speisen gegeneinander an.

Zum Auftakt schalteten damals 1,53 Millionen Menschen ein. Danach wurden die Zuschauerzahlen sukzessive kleiner. Mittlerweile ist Steffen Henssler als Dauerrivale ausgestiegen, sodass Tim Mälzer mit wechselnder Konkurrenz am Herd antreten muss.

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Quoten der sechsten Staffel bei VOX

Die aktuelle erste Ausgabe der sechsten Staffel kochte quotentechnisch auf Sparflamme. Insgesamt schauten nur 520.000 Menschen zu, der Marktanteil fiel auf 2,7 Prozent.

Auch in der werberelevanten Zielgruppe blieb der Erfolg weitgehend aus. Hier sahen 180.000 Zuschauer zu, was für einen Marktanteil von 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte.

Vergleich mit anderen Formaten im Programm

Beim jungen Publikum konnte sich die Show Wer stiehlt mir die Show mit Joko Winterscheidt durchsetzen. Hier wurde ein Marktanteil von 16,5 Prozent erzielt.

Der Polizeiruf 110 kam in diesem Segment auf 14,8 Prozent. Von beiden Werten war Mälzer und Vogel liefern ab weit entfernt, was die Schwäche des Starts der Staffel deutlich macht.

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Der Vergleich zeigt, wie unterschiedlich die Konkurrenz im Programm ausfällt und wie stark sich die Zuschauerbindung bei Tim Mälzer seit dem Auftakt im Jahr 2021 verändert hat. Für die weiteren Folgen der sechsten Staffel bleibt abzuwarten, ob sich die Zuschauerzahlen erholen können.