TV-Koch Tim Mälzer vertraut in seiner privaten Küche auf eine minimalistische Strategie mit nur vier Hauptzutaten. Neben frischem, saisonalem Gemüse bilden Butter, Parmesan, Speck und ungekühlt haltbare Pasta die feste Basis für viele schnelle und unkomplizierte Mahlzeiten. Dieser Ansatz erleichtert die tägliche Essensplanung, da nur wenige, oft bevorzugte Lebensmittel stets griffbereit sein müssen.

Tim Mälzer setzt in seiner privaten Küche auf 4 einfache Zutaten. Mit ihnen schafft der TV-Koch die Basis für viele schnelle Gerichte.. Dazu kommt ein Vorrat, der nicht gekühlt werden muss, für ihn aber ebenso essenziell ist: Pasta.

Mälzers Auswahl klingt zunächst schlicht und gerade das macht sie alltagstauglich. Es geht nicht um eine lange Liste ausgefallener Produkte, sondern um Zutaten, die sich miteinander kombinieren lassen und diebilden. Sie passen zu seiner bodenständigen Küche, die trotzdem nicht langweilig sein soll.bringt Abwechslung in den Kühlschrank, denn je nach Saison und Einkauf kann die Auswahl ganz unterschiedlich aussehen. Butter, Parmesan und Speck gehören dagegen zu den festen Konstanten.

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Zusammen bilden sie eine unkomplizierte Basis, wenn die Frage „Was koche ich heute?