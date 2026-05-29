Tim Payne: Neuseeländischer Fußball-Nationalspieler wird zu sozialer Medien-Ikone

Tim Payne, ein neuseeländischer Fußball-Nationalspieler, ist in wenigen Tagen zu einer unerwarteten Popularität gekommen. Er hat sich von einem unbekannten Spieler zu einem sozialen Medien-Star entwickelt, nachdem ein argentinischer Influencer ihn als den unbekanntesten Spieler der WM identifiziert und ihn aufgefordert hatte, seine Posts mit Likes und Kommentaren zu überhäufen.

Tim Payne , ein neuseeländischer Fußball -Nationalspieler, ist kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft zu einer unerwarteten Popularität gekommen. Innerhalb von zwei Tagen hat er mehr als eine Million Follower auf Instagram gewonnen und ist damit zum meistgefolgten Fußball -Account Neuseelands geworden.

Der Rechtsverteidiger vom heimischen Klub Wellington Phoenix hat sich aufgrund eines Appells von einem argentinischen Influencer namens Scarsini zu einem sozialen Medien-Star entwickelt. Scarsini hatte Payne als den unbekanntesten Spieler der WM identifiziert und bat die Leute, seine Posts mit Likes und Kommentaren zu überhäufen, um ihn bekannt zu machen. Paynes Instagram-Profil ist nach diesem Appell explodiert.

"Ich möchte mich zuerst ganz herzlich bei dir bedanken, Valen. Es waren, gelinde gesagt, ziemlich verrückte 48 Stunden", sagte Payne in einer Videobotschaft.

"Ich wollte auch noch zum Ausdruck bringen, dass ich sehr dankbar bin, mein Land bei dieser Weltmeisterschaft vertreten zu dürfen.





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