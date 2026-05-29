Tim Payne: Von Unbekanntem zum Topstar bei Social Media

Argentinischer Influencer Valen Scarsini startete eine Aktion auf Instagram, um einen unbekannten Spieler zum Internet-Helden aufzubauen. Durch die Aktion wurde Tim Payne bekannt und gewann innerhalb von zwei Tagen mehr als eine Million Follower auf Instagram.

Kennen Sie Tim Payne ? Nein, noch nie gehört? Genau das war der Aufhänger des argentinischen Influencers Valen Scarsini , der auf Instagram als "El Scarso" bekannt ist.

Er startete eine verrückte Aktion in den sozialen Medien: Seine Community (580.000 Instagram-Follower) sollte einen bis dato unbekannten Spieler zum Internet-Helden aufbauen. Scarsini machte sich auf die Suche nach dem am wenigsten populären Kicker der. Das Kriterium: die geringste Anzahl an Followern. Damit landete er bei Tim Payne, der Anfang der Woche nur 4000 Follower hatte.

Doch durch die Aktion ist der neuseeländische Nationalspieler Tim Payne (32) kurz vor Start der WM (ab 11. Juni) quasi über Nacht vom wohl "unbekanntesten" Spieler des Turniers zum Topstar bei Social Media geworden. Der Rechtsverteidiger vom heimischen Klub Wellington Phoenix gewann innerhalb von nur zwei Tagen mehr als eine Million Follower auf Instagram dazu und wurde zum meistgefolgten Fußball-Account Neuseelands. Hintergrund: Scarsini bat die Leute, "seine Posts mit Likes und Kommentaren zu überhäufen", um Payne bekannt zu machen.

Scarsini auf Instagram: "Bis zum Beginn der Weltmeisterschaft sind es nur noch wenige Tage, und wir alle freuen uns darauf, unsere Nationalmannschaft anzufeuern. Aber was wäre, wenn es einen Spieler gäbe, der uns alle vereint, einen Fußballer, den wir alle unabhängig von seiner Nationalität unterstützen?

" Mit Erfolg. Das Instagram-Profil von Payne ging durch die Decke. Bis zum Freitag kletterte die Zahl auf über 1,4 Mio. Fans.

Selbst der Team-Account der All Whites mit 46.700 Followern oder Kapitän Chris Wood (34/Nottingham Forest) mit 162.000 Followern können da nicht mithalten. Inzwischen wurde sogar ein kleines Lied für den neuseeländischen Fußballer komponiert. Wie reagiert der frisch gebackene Internet-Star auf den Hype? Er habe sich bereits gewundert, warum seine Kanäle plötzlich so einen Zulauf erfahren.

Payne sagt in einer Videobotschaft: "Ich möchte mich zuerst ganz herzlich bei dir bedanken, Valen. Es waren, gelinde gesagt, ziemlich verrückte 48 Stunden. Ich wollte auch noch zum Ausdruck bringen, dass ich sehr dankbar bin, mein Land bei dieser Weltmeisterschaft vertreten zu dürfen.

"Widerruf Tracking und CookiesNeuseeland nimmt mit dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko erst zum dritten Mal bei einer WM teil. Bislang sind die "All Whites" noch ohne WM-Sieg. In Gruppe G stehen für Payne und seine Mannschaftskollegen Duelle mit dem Iran, Ägypten und Belgien an





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