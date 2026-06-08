Tim Schreiber: Fußballprofi macht Freundin Lilly einen Heiratsantrag in Saint-Tropez

Der Stammtorwart von Dynamo Dresden, Tim Schreiber, machte seiner Freundin Lilly einen Heiratsantrag in Saint-Tropez. Die beiden kennen sich seit knapp zwei Jahren und sind offiziell ein Paar seit dem 2. Februar 2025.

Fußball-Profis genießen die Sommerpause mit ausgiebiger Erholung von der Tortur einer kräftezehrenden Saison. Manche nutzen sie auch für einen Moment, der so bewegend wie besonders ist.

So wie Dynamo Dresdens Tim Schreiber. Der Stammtorwart des Zweitligisten machte seiner Freundin Lilly einen Heiratsantrag - und zwar ganz auf die romantische Art. Im malerischen Saint-Tropez an der französischen Côte d'Azur ging er vor ihr auf die Knie, in der Hand die Schachtel mit zwei Ringen.

"Ich hatte das schon länger geplant. Lilly wusste davon nichts, hat auch bis zum Schluss nichts geahnt", erzählt Tim Schreiber. Unter dem Vorwand eines gemütlichen Picknicks lockte er sie zusammen mit Freunden auf einen Hügel, von dem man einen traumhaften Blick auf den Pampelonne hat. Er gilt als einer der berühmtesten und schönsten Strände der Welt.

Völlig überwältigt vor Glück sagte sie "JA"!

"Es war wie im Märchen und für mich der schönste Tag in meinem Leben", verriet der gebürtige Freitaler überglücklich. Auf Instagram postete er ein Foto vom Antrag mit den Worten "Forever starts now". In den vergangenen zwei Jahren urlaubte Schreiber jeweils mit drei guten Freunden in St. Tropez.

"Letzten Sommer saßen wir in einem kleinen Strandcafé und da kam mir die Idee mit dem Antrag", erzählt Tim Schreiber. Dabei lernten sich die beiden erst vor knapp zwei Jahren in Kiel richtig kennen. Lilly, die BWL studiert, eine Agentur für Social-Media-Marketing hat und zusätzlich auch modelt: "Offiziell ein Paar sind wir seit dem zweiten Februar 2025". Die Zeit reichte aus, um jetzt den nächsten Schritt in eine gemeinsame Zukunft zu gehen.

Schreiber: "Es passt einfach wunderbar. Wir haben in ganz vielen Dingen die gleichen Ansichten". Wann die Hochzeitsglocken läuten, steht noch nicht fest. Aber "Anschauungsunterricht" nehmen die zwei Verlobten jetzt schon mal.

"Wir genießen jetzt noch den Urlaub und in ein paar Tagen fahren wir zur Hochzeit von Dennis Borkowski", so Tim Schreiber. Schreiber und der ehemalige Dynamo-Stürmer, der derzeit beim MSV Duisburg unter Vertrag steht, kennen sich aus der gemeinsamen Zeit bei RB Leipzig. Seitdem sind sie sehr gut befreundet. Spätestens in zwei Wochen muss das Liebespärchen wieder zurück in Dresden sein, denn am 25. Juni startet Dynamo Dresden in die neue Saison





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