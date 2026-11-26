Eishockey-Star Tim Stützle freut sich auf sein Heimspiel in Düsseldorf. Die Ottawa Senators spielen am 18. und 20. Dezember gegen die Chicago Blackhawks.

Die National Hockey League lässt im Dezember Eislaufen in Deutschland fortsetzen. Der Eishockey-Nationalspieler und Star der Ottawa Senators, Tim Stützle, wird bei dieser Reise im Mittelpunkt stehen. Der 24-jährige Stürmer bereitet sich intensiv auf den Aufenthalt vor, der ihn nach Hause zurückbringt.

Heimspiel in Düsseldorf begeistert Tim Stützle

Die Ottawa Senators gastieren am 18. und 20. Dezember in der deutschen Landeshauptstadt Düsseldorf. In dieser Spielzeit werden zwei Ligaspiele gegen die Chicago Blackhawks ausgetragen. Tim Stützle, geboren in Viersen und in Krefeld mit dem Eishockeyspielen begonnen, sieht diese Partie als besondere Ehre an. Er freut sich besonders darauf, seine Eltern und seinen Opa nach der lange Zeit wiederzusehen. Für ihn persönlich ist die Präsenz seiner Familie bei den Spielen von enormer emotionaler Bedeutung.

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Traditionelle Weihnachtsmärkte und deutsches Bier

Drei Wochen vor dem eigentlichen Gastspiel in seiner Heimat denkt Tim Stützle bereits vermehrt mit seinen Teamkollegen in Kanada über den Aufenthalt nach. Bei einer Medienrunde am Donnerstag erklärte der Angreifer, dass ihn seine Mitspieler in Kanada häufig nach bestimmten deutschen Besonderheiten fragen. Besonders die klassischen Weihnachtsmärkte und das deutsche Bier sind dabei oft Themen der Gespräche. Diese kleinen kulturellen Highlights geben der Vorfreude auf den Europa-Trip eine persönliche Note.

Familie als wichtige Unterstützung im Sport

Tim Stützle wird während der Reise die Rolle des Reiseleiters übernehmen und den Kader durch Deutschland führen. Ein zentraler Bestandteil des Programms ist der Besuch bei seinen Eltern im Haus, in dem er aufgewachsen ist. Dort planen sie ein gemeinsames Essen mit der gesamten Familie. Stützle hebt dabei hervor, dass seine Mutter in der Vergangenheit viel dazu beigetragen hat, die Organisation des Alltags zu übernehmen. Dadurch konnte er sich als junger Spieler uneingeschränkt auf das Eishockeyspielen und seine sportliche Karriere konzentrieren.

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NHL Monday Night Hockey für europäische Fans

Neben dem direkten Spiel in Düsseldorf profitieren die deutschen Fans auch durch eine neue Sendestrategie der Liga. Ab dem kommenden Montag starten die Ottawa Senators mit der Partie gegen die Nashville Predators in die Ausstrahlungsreihe von NHL Monday Night Hockey. Dieses Format richtet sich explizit an das europäische Publikum und zeigt regelmäßig Montags Spiele zur Prime-Time.

Spielzeiten passen sich europäischen Gewohnheiten an

Die veränderte Sendezeit bedeutet für die Spieler einen neuen Rhythmus, der aber von der Mannschaft gut akzeptiert wird. Tim Stützle erklärte, dass im Verlauf der Saison die genauen Wochentage für die Spieler kaum eine Rolle spielen. Die Tatsache, dass Spiele zu vernünftigen Uhrzeiten in Europa übertragen werden, empfinden die deutschen Akteure als extrem positiv. So können Familien, Freunde und Fans die Live-Übertragungen bequem verfolgen, ohne nachts aufbleiben zu müssen.