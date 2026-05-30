Tim Walter bleibt bis 2025 Trainer bei Holstein Kiel - befristete Einjahresverlängerung

Holstein Kiel verlängerte den Vertrag mit Trainer Tim Walter um ein weiteres Jahr, nachdem er den Klassenerhalt gesichert hatte. Beide Seiten sehen die befristete Laufzeit als Chance, nach der Saison Bilanz zu ziehen und die langfristige Zusammenarbeit zu prüfen.

Als Tim Walter Ende Februar das Amt des Cheftrainers bei Holstein Kiel übernahm, stand von Anfang an klar, dass die Aufgabe vor allem von kurzfristiger Natur sein sollte: Der Vertrag lief zunächst nur bis zum Ende der Saison, mit dem Ziel, den Klassenerhalt zu sichern und anschließend gemeinsam zu entscheiden, ob eine längerfristige Zusammenarbeit sinnvoll ist.

Der Rettungsauftrag wurde erfüllt, Kiel blieb in der 2. Bundesliga, und das Vertrauen in Walter wuchs so schnell, dass die Vereinsführung den Vertrag spontan um ein weiteres Jahr verlängerte - allerdings erneut mit einer befristeten Laufzeit. Die Gründe für diese vorsichtige Vorgehensweise liegen vor allem in der strategischen Planung des Vereins für die Spielzeit 2024/25. Geschäftsführer Olaf Rebbe erklärte, man habe in intensiven Gesprächen die sportlichen Ziele, die finanziellen Rahmenbedingungen und die strukturellen Voraussetzungen für eine mögliche Weiterführung genau analysiert.

Das Ergebnis sei ein klares Commitment, die aktuelle Trainer‑Mannschaft für die kommende Saison unverändert zu lassen und zugleich die ambitionierten Aufgaben, die vor dem Club liegen, nachhaltig und konsequent anzugehen. Beide Seiten sehen die ein‑jährige Vertragsverlängerung als smarte Lösung, weil sie nach Ablauf des Jahres eine umfassende Bilanz ziehen können: Welche sportlichen Ziele wurden erreicht, wie hat sich die Zusammenarbeit entwickelt und ist das Konzept langfristig tragfähig?

So soll ein objektiver Kassen‑ und Ziel‑Check stattfinden, bevor über eine mögliche Verlängerung oder Neu­ausrichtung entschieden wird. Die Bilanz der bisherigen Zusammenarbeit ist aus Sicht des Vereins äußerst positiv. Tim Walter, der bereits in der Saison 2018/19 für Holstein Kiel tätig war, hat das Team wieder zu einer klaren Spielidee geführt und für frische Energie gesorgt. Die Spieler spüren das gestärkte Selbstvertrauen, das sich in einer konsequenteren Umsetzung der taktischen Vorgaben widerspiegelt.

Walter selbst betont, dass er das Vertrauen der Vereinsleitung, der Mitarbeitenden, des Trainer‑ und Funktionsteams sowie der Spieler deutlich spüren könne. Er würdigt das Potenzial des Vereins, das seiner Meinung nach nicht nur über klare sportliche Konzepte, sondern auch über ein Umfeld verfüge, das sowohl nachhaltiges Denken als auch ambitionierte Ziele fördert.

Dieses positive Klima äußert sich in seiner Aussage, er freue sich jeden Tag auf die Zusammenarbeit mit jedem einzelnen im Verein und sei überzeugt, dass gemeinsam ein erfolgreicher Weg eingeschlagen wurde. Die befristete Vertragsverlängerung auf ein Jahr bietet beiden Parteien die Möglichkeit, flexibel zu bleiben und gleichzeitig klare Erwartungen zu formulieren. Während die sportliche Leistung im Fokus steht, wird auch die finanzielle Situation des Clubs genau beobachtet, um im nächsten Jahr realistische Ziele setzen zu können.

Sollten die gesetzten Vorgaben erreicht und das Vertrauen weiter bestehen, ist eine langfristige Perspektive nicht ausgeschlossen. Für die Fans bedeutet dies jedoch vorerst keine sofortige Garantie für Kontinuität, sondern vielmehr ein Zeichen dafür, dass der Verein verantwortungsbewusst handelt und nicht überstürzt Entscheidungen trifft, die das langfristige Projekt gefährden könnten. Die kommende Saison wird daher nicht nur sportlich, sondern auch strategisch ein entscheidender Prüfstein für die Zukunft von Holstein Kiel unter Tim Walter sein





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