Time Out kürt die besten Burger der Welt

Die Experten des Magazins Time Out haben die besten Burger der Welt gekürt. Platz 1 geht an den Triple Bacon Cheese Classic Smash Burger aus dem Restaurant Smash Things in Tokio.

Die Experten des Magazins Time Out haben die besten Burger der Welt gekürt. Platz 1 geht in ein Land, an das viele zuerst bei Sushi oder Ramen denken.

Doch Japan kann auch anders. Dort ist hochwertiges Wagyū-Rind zu Hause - und genau das ist die Basis für den Sieger aus der Hauptstadt. Burger ist längst nicht mehr nur Hackfleisch im Brötchen. Heute gibt es vegetarische und vegane Varianten.

Doch im Ranking von Time Out zählen ausschließlich Burger mit Fleisch-Patties. Meist aus Rinderhack, manchmal aus Brisket, also Rinderbrust. Die Autoren nennen den klassischen Beef-Burger eine kulinarische Leinwand, die weltweit unterschiedlich interpretiert wird. Am überzeugendsten offenbar in einem Lokal in Tokio, wie auch der Titel geht an den Triple Bacon Cheese Classic Smash Burger aus dem Restaurant Smash Things in.

Ein Smash Burger, also ein Patty, das mit einer Presse oder einem schweren Spatel auf der Grillplatte flachgedrückt wird. Das Gegenteil: dicke Gourmet- oder Thick-Patty-Burger, wie man sie aus dem Steakhouse kennt. Der Burger von Smash Things ist bewusst schlicht. So soll die Qualität des Fleisches im Mittelpunkt stehen, erklärt Time Out.

Gäste wählen zwischen einem Brioche-Brötchen oder einer dunklen Bun-Variante, die mit Kohle gefärbt ist. Dazu kommen Zwiebeln, Käse, Bacon und eine hausgemachte Sauce im Thousand-Island-Stil. Auch Platz 2 setzt auf edles Fleisch. Bei Zuney Burgers ist ebenfalls Wagyū-Beef im Mittelpunkt, von der eigenen Farm.

Laut Time Out sorgt die starke Marmorierung und eine ausgefeilte Grilltechnik für knusprige Ränder. Das 140 Gramm schwere Patty liegt in einem leichten Brioche-Bun, belegt mit Pickles, in Wagyū-Fett karamellisierten Zwiebeln und einer hauseigenen Sauce. Auf Platz 3 folgt Nolita in Madrid. Dort gibt es pro Öffnungszeit nur 11 Burger.

Der Preis: rund 22 Euro. Serviert wird eine rund 160 Gramm schwere Fleischportion in einem luftigen Brezel-Brioche-Brötchen. Dazu eine süß-scharfe Sauce und als besonderes Extra ein Topping aus Champagner-Fonduekäse. Viele der prämierten Burger setzen auf Schlichtheit und Qualität des Fleisches.

Andere Konzepte leben von Limitierung oder der Herkunft des Rinds. Wieder andere überraschen mit kreativen Kombinationen





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