Neue Recherche zur Rettung von Timmy im Jahr 2015 zeigt katastrophale Bedingungen. Expertenwarnungen wurden ignoriert, was zu schweren Verletzungen des Wals führte.

Die spektakuläre Rettungsaktion für den Buckelwal Timmy in der dänischen Nordsee im Jahr 2015 ist Gegenstand neuer, kritischer Untersuchungen geworden. Recherchen der Wochenzeitung " Die Zeit" werfen ernste Zweifel an der Handhabung dieser Operation auf und deuten darauf hin, dass die Intervention dem Tier mehr geschadet als genutzt hat. Die Veröffentlichung stützt sich auf die Auswertung von tausenden internen Kommunikationen und Dokumenten, die ein beunruhigendes Bild der Ereignisse vor der Freilassung zeichnen.

Interne Warnungen ignoriert

Kernstück der neuen Erkenntnisse sind dreizehntausend Chatnachrichten und interne Dokumente, die den dramatischen Verlauf der letzten Tage vor der geplanten Freilassung rekonstruieren. Besonders auffällig ist eine Sprachnachricht der Geldgeberin Karin Walter-Mommert, die vor den katastrophalen Folgen für den Wal warnte. Sie forderte die Organisatoren auf, die Risiken ernst zu nehmen, andernfalls würden sie es am nächsten Tag nur mit zerkleinerten Überresten des Tieres zu tun haben. Diese düstere Prognose fiel in einer Zeit, in der sich das Team bereits auf den Transport in die Nordsee vorbereitete.

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Die Warnung wurde von den Beteiligten offenbar nicht adäquat berücksichtigt. Im Gegenteil: Einige Stimmen im Team zeigten Skepsis gegenüber der Machbarkeit der Operation. Ein Teilnehmer schrieb in einem Chat, dass ein späteres Herauslassen des Wals als der "teuerste Flop aller Zeiten" in die Geschichte eingehen würde. Er argumentierte, dass die Kritiker recht behalten würden, sollte eine Laiengruppe den Wal durch Unbedarftheit ums Leben bringen. Diese frühen Zweifel wurden jedoch von der Euphorie der Rettungsmission überlagert.

Katastrophale Bedingungen während des Transports

Während des Transports der "Robin Hood" geriet der Schleppverband in einen schweren Wellengang. Laut Schilderungen von Besatzungsmitgliedern wurde der Buckelwal Timmy immer wieder gegen die Stahlwände des Kahns geschleudert. Die vorhandenen Polsterungen erwiesen sich als völlig unzureichend, um die enormen Kräfte bei der Bewegung des Schiffes abzufedern. Der Wal litt unter den physischen Belastungen, die durch die rauen Seebedingungen verursacht wurden.

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Bei den Versuchen, den Wal aus dem Kahn zu befreien, kamen zusätzliche problematische Methoden zum Einsatz. Der bekannte Walretter Jeffrey Foster gab an, dass sogar Schläuche verwendet wurden, um die Schwanzflosse des Wals am Schlepper zu fixieren. Diese Technik, um den Wal während der Bewegung zu stabilisieren, wird von Experten als hochriskant eingestuft. Die Kombination aus rauer See und dieser Fixierungsmethode erhöhte das Verletzungsrisiko drastisch.

Ein fundamentales technisches Problem trat bereits beim Verladen auf. Timmy schwamm in den Kahn hinein, doch Wale können bekanntermaßen nicht rückwärts schwimmen. Diese biologische Tatsache machte die Planung der Freilassung zu einer extrem komplexen logistischen Herausforderung. Das Team stand vor der Aufgabe, das Tier ohne Rückzugsmöglichkeit sicher wieder ins offene Wasser zu bringen, was die Gefahr von Panik und weiteren Verletzungen in die Höhe trieb.

Kritik von Beteiligten und Politik

Die Tierärztin Dr. Kirsten Tönnies, die an der Rettungsaktion beteiligt war, äußert sich heute kritisch zur Darstellung in der Recherche. Im Podcast "Im Kopf von … Dr. Kirsten Tönnies" gab sie an, von der Berichterstattung schockiert zu sein. Ihr Vorwurf lautet, dass die Arbeit der sieben beteiligten Wal-Experten in den Medien zu kurz komme. Stattdessen werde so getan, als wäre nur Jeffrey Foster vor Ort gewesen, was das professionelle Umfeld der Aktion verzerrt darstelle.

Tönnies bestreitet nicht, dass der Wellengang gefährlich war und die Polsterung mangelhaft war. Sie weist jedoch darauf hin, dass sich die Lage später beruhigte. Am Samstagmorgen, als die eigentliche Freilassung erfolgen sollte, seien die Bedingungen besser gewesen, sodass der Wal nicht mehr hin- und hergeschleudert wurde. Sie betont, dass die akute Gefahr der Verletzung durch die Seekrankheit zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bestand, was die Kritik an der Gesamtbewertung der Operation abschwächen soll.

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Poilitische Folgen und Schlussfolgerungen

Till Backhaus, der Agrarminister von Mecklenburg-Vorpommern und Angehöriger der SPD, hatte die Aktion geduldet. Nach den neuesten Enthaltungen zeigte er sich erschüttert über die geschilderten Verletzungen des Wals. Auf die direkte Frage der Wochenzeitung, ob er in Zukunft mit dieser Initiative zusammenarbeiten würde, antwortete er eindeutig mit einem Nein. Diese Haltung spiegelt die politische Distanzierung von der als gescheitert empfundenen Aktion wider.

Die Gesamtschau auf den Fall Timmy bleibt belastet. Die Kombination aus technischen Mängeln, ignorierten Warnungen und biologischen Limitationen führte zu einem Einsatz, der international als eines der größten Tierschutz-Dramen der jüngeren Geschichte wahrgenommen wird. Die neuen Dokumente liefern nun Beweise dafür, dass die Risiken bereits im Vorfeld klar kommuniziert wurden, aber dennoch in Kauf genommen wurden.