Der vor der dänischen Insel Anholt liegende Kadaver von Timmy wird an Land gezogen werden. Der Wal-Forscher Peter Teglberg Madsen sagte, dass das Tier von vornherein keine Chance hatte.

Im Rahmen einer beispiellosen Rettungsaktion wurde der vor der Ostseeinsel Poel gestrandete Buckelwal , von vielen Timmy oder Hope genannt, über die dänische Ostsee in die Nordsee geschleppt.

Einige Tage nach seiner Freilassung meldeten die Behörden, dass vor der dänischen Küste ein toter Wal entdeckt wurde, bei dem es sich um Timmy handelt. Lange passierte nichts, nun soll der vor der dänischen Insel Anholt liegende Kadaver von Timmy an Land gezogen werden. Der Wal-Forscher Peter Teglberg Madsen, der in Dänemark seit 25 Jahren Wal-Obduktionen begleitet, sagte, dass das Tier von vornherein keine Chance hatte.

Das war ganz offensichtlich ein krankes, entkräftetes Tier, das nicht gerettet werden konnte, und man hätte es einfach in Frieden lassen sollen. Stattdessen habe man ein Tier, das noch nie in Gefangenschaft gelebt hat, tagelang in einer Metallkiste eingesperrt über das Meer bugsiert. Es wurde von den Wellen hin und her geschmissen, dem Lärm der Motoren ausgesetzt, um dann einfach ins Meer gekippt zu werden - das muss höllisch stressig und beängstigend für das Tier gewesen sein.

Bei vier der letzten sechs gestrandeten Buckelwale in Dänemark haben Fischernetze nachweislich eine Rolle bei ihrem Tod gespielt, sagte Wal-Forscher Madsen. Am Donnerstag berichtete das dänische Umweltministerium, dass der vor Anholt liegende Kadaver von Buckelwal Timmy an Land gezogen werden soll. Der Kadaver soll auf Anholt geborgen und die Obduktion sowie die wissenschaftlichen Untersuchungen vor der Entsorgung auf der Insel durchgeführt werden.

Die Bearbeitung seines Körpers soll vornehmen, und nach der Obduktion kann der Wal-Kadaver schließlich beseitigt werden, sagte Jane Hansen von der Umweltbehörde. Am Donnerstag tauchten am Strand von Anholt zwei Männer auf, um den Kadaver zu bergen. Sie trugen wasserdichte Wathosen mit Gerätschaften und sicherten sich mit Teleskopstangen und einem Band in Art einer Wäscheleine aus. Die beiden Personen sollen Mitglieder des sogenannten Team Hope sein, einer privaten Rettungsinitiative, die den Buckelwal Timmy gerettet haben soll.

Die Geldgeberin der Privatinitiative, Karin Walter-Mommert, sagte, dass die beiden Personen privat in Anholt seien und sich nicht dem Kadaver nähern sollten, da aufgrund der im Körper entstehenden Verwesungsgase akute Explosionsgefahr sowie auch das Risiko von Krankheitsübertragungen bestehe. Als Mitglied der privaten Initiative war Tierärztin Kirsten Tönnies, die sagte, dass jetzt alles vergeblich sei und dass die pathologische Untersuchung nicht mehr möglich sei





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