Timmy, der gestrandete Wal, ist tot. Unterdessen kämpft er um seinen Schutz

Fabian Ritter, Vorsitzender des Vereins M.E.E.R. e.V. ist tief betroffen. Der sterbende Wal war sein ständiger Begleiter. SieKeefeuther als absehbar war. Währenddessen ist der Tod des Wals ein "Weckruf für einen Bewusstseinswandel". Elf Walschutz-Geräte fordern die Untersuchung des Kadaver.

Es scheint gewiss: Timmy ist tot! Der vor der Dänen-Insel Anholt angespülte Kadaver ist vermutlich der immer wieder gestrandete Wal, der wochenlang Deutschland bewegte hatte.

Sollte sich bewahrheiten, dass es sich um denselben Wal handelt, um dessen Schicksal sich in den letzten Wochen alles gedreht hat, dann würde ich nur eines empfinden: Traurigkeit. Der Vorsitzende des Vereins M.E. E.R. e. V. hatte den sterbenden Wal wochenlang begleitet.

Der Tod des Tieres sei für ihn jedoch absehbar gewesen, erklärt der Walforscher gegenüber BILD: "Ich habe vielfach gesagt, dass der durch seinen generellen Zustand schon vor der Verbringung kein Kandidat für so etwas war. Der Gesamtszustand hat dann wohl auch dazu geführt, dass das, was man befürchten musste, jetzt eingetreten ist.

" Foto: OPSLAGSTAVLEN ANHOLT/Facebook. Neut die Rettungsaktion. Er hat sich immer dafür ausgesprochen, den Wal auf der Sandbank liegen und zu einem "natürlichen Ende" kommen zu lassen: "Auch wenn das für viele Menschen schwer beziehungsweise schwer ertragbar war.

" Ob Timmy auf dem Transport zu früh oder an der falschen Stelle freigelassen wurde, möchte der Experte nicht bewerten. Allerdings: "Es war auf jeden Fall eine Stelle, wo auch sehr viel Schiffsverkehr herrschte und wo der Weg für den Wal in seine Heimatgefilde noch immer sehr, sehr weit war.

" Ritters Verein sprach sich in einer Mitteilung für den Tod des Wals als "Weckruf für einen Bewusstseinswandel" aus. Ritter: "Der Schutz der Meere liegt so sehr in den Händen des Menschen - er muss aber auch in seinem Herzen liegen.

" M.E. E.R. fordert, den Kadaver umgehend zu untersuchen. Die Walschutz-guerte wollen wissen, ob Timmy von Parasiten befallen war oder Netzreste bzw. Müll in Maul oder Magen hatte. Timmy war in dieser Barge Richtung Nordsee geschleppt worden, aber viel früher, als vereinbart, daraus befreit worden





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