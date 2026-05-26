Timmy, der tote Buckelwal, bleibt auf Anholt fest

Der tote Buckelwal Timmy liegt seit zwölf Tagen auf einer Sandbank vor Anholt fest. Die Rettungspläne verzögerten sich, und es gibt immer noch keine Erklärung für die Todesursache von Timmy.

Der tote Buckelwal Timmy liegt seit zwölf Tagen auf einer Sandbank vor Anholt fest. Der vierte Versuch, ihn in den nächstgrößeren Hafen zu ziehen, sollte am Dienstag stattfinden, aber niemand kam.

Die Todesursache von Timmy sollte geklärt werden, aber es gibt immer noch keine Erklärung. Die Rettungspläne verzögerten sich, interne Konflikte überlagerten die Aktion, technische Lösungen scheiterten. Jetzt zeigt sich, dass selbst nach dem Tod bleibt man bei Timmy konsequent. Die Situation auf Anholt wirkt deutlich kühler als in Deutschland, wo die Sache zu einer öffentlichen Angelegenheit wurde.

In Dänemark scheint man weniger über Schuldfragen zu sprechen und mehr über Tide, Wind und Technik. Der 20-Tonnen-Kadaver bleibt liegen, und die Frage ist, wie lange man noch warten will. Die Sorge, dass der Druck im Inneren irgendwann nachgibt, wächst, und mit ihr auch die Frage, wie lange man noch warten will. Timmy bewegt sich nicht, und im Moment bewegt sich sonst auch wenig





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