Der tote Buckelwal Timmy wird nun zum begehrten Museumsstück. Nach der Zerlegung des Wals, der vor der dänischen Insel Anholt angespült wurde, haben mehrere Museen Interesse an den Überresten des Meeressäugers angemeldet.

Der tote Buckelwal Timmy wird nun zum begehrten Museum sstück. Nach der Zerlegung des Wals, der vor der dänischen Insel Anholt angespült wurde, haben mehrere Museen Interesse an den Überresten des Meeressäugers angemeldet.

Einige Skelettteile wurden bereits von einem Museum in Kopenhagen gesichert, um sie zu Ausstellungsstücken zu machen. Die Kopenhagener Museen wollen die Knochen jedoch vorerst nicht selbst zeigen, sondern haben Anfragen von Museen in Dänemark, Deutschland und den Niederlanden erhalten. Dies könnte mit steigenden Besucherzahlen zusammenhängen, da das Interesse an den Überbleibseln des Wals nach dem wochenlangen Hype um den gestandenen Wal gestiegen ist.

Der Fall Timmy hatte für heftige Diskussionen gesorgt, da das geschwächte Tier mehrfach an deutschen Küsten gestrandet war und trotz Warnungen von Experten von einer privaten Initiative mit einem Lastschiff zurück in die Nordsee gebracht wurde. Die Hoffnung auf Rettung erfüllte sich jedoch nicht, da der Wal noch 215 Kilometer schwamm, bevor er tot am Strand der dänischen Insel Anholt aufgefunden wurde. Die Tierärzten untersuchten den Wal und stellten fest, dass es sich um ein Weibchen handelte.

Die neuen Knochen gelten als wertvoll, besonders die Gehörknochen, die drei Stücke umfassen und ins Museum gebracht wurden. Die Daten des Wal-Trackers, die mehr als 90.000 Daten umfassen, werden jedoch Zeit brauchen, um ausgewertet zu werden. Wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind, werden wahrscheinlich viele Fragen beantwortet, wie zum Beispiel, wo der Wal schwamm und wie lange das Tier wirklich noch lebte. Der größte Teil des Kadavers wurde jedoch bereits zu einer Fabrik gebracht, aus der Biodiesel hergestellt wird





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timmy Buckelwal Museum Kopenhagen Dänemark Deutschland Niederlande Wal-Tracker Biodiesel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Das Ende von Wal Timmy: Seine Knochen kommen ins Museum, der Rest wird zu BiodieselNach dem tragischen Tod des Buckelwals „Timmy“ werden seine Knochen in Museen in Dänemark, Deutschland und den Niederlanden ausgestellt. Der Rest des Kadavers wird zu Biodiesel verarbeitet.

Read more »

Demonstrationen, Tempo der Verhandlungen: Iran-Kontakt mit den USA auf der Linie der offenen FjändeIm Kern dieses Geschehens liegen die mehr taktischen/-m Evaluationspunkte der Islamischen Republik Stellung gegenüber den USA; ein Spektrum von Flüchtwegen umfasst die Abteigration von da​n, und wird durch das Gebührenmodell bei den Straßenschleifen [Rechtskräftige] werden in den Land

Read more »

Toter Buckelwal: Museen reißen sich um Knochen – alle wollen ein Stück von „Timmy“Nach dem Tod von Wal „Timmy“ reißen sich Museen sich um die Knochen.

Read more »

Ernüchternde Fahrrad-Realität in der Großstadt: Der Zickzack-Kurs der Politik ist ein großes ÄrgernisAm neuen Fahrradweg entlang des Botanischen Gartens erfreuen sich viele Studierende und Uni-Angestellte. Per Dekret des Berliner Senats soll der aber bald verschwinden. Unsere Kolumnistin fragt sich, wo sie dann stattdessen radeln soll.

Read more »