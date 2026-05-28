Timmy Thiele verlässt Energie Cottbus nach zwei Aufstiegen - Emotionaler Abschied und sportliche Zukunft

Stürmer Timmy Thiele muss Energie Cottbus nach zwei Aufstiegen verlassen. Der 34-Jährige verabschiedet sich emotional von den Fans, deutet aber an, dass der Abschied nicht freiwillig war. Gleichzeitig plant der Verein die Leihe von Top-Talent Florian Hellstern.

Nach zwei erfolgreichen Aufstiegen mit Energie Cottbus muss Stürmer Timmy Thiele den Verein verlassen. Der 34-jährige Publikumsliebling verabschiedete sich mit emotionalen Worten auf Instagram von den Fans: "IHR seid dieser Verein.

IHR seid diese Region. Und ich bin so unendlich dankbar für die Liebe, die ihr mir gegeben habt. Ich werde euch immer in meinem Herzen tragen. Danke.

Ich werde euch vermissen.

" Gleichzeitig ließ er durchklingen, dass der Abschied nicht ganz freiwillig erfolgte: "Dass dieses Kapitel nun so endet - ehrlich gesagt hatte ich mir das anders vorgestellt. Anderes war besprochen. Manches kommt im Leben aber anders, als man es plant. Und das muss man akzeptieren - auch wenn es schwerfällt.

" Thiele war in der Aufstiegssaison nach einer Knieoperation immer wieder von Verletzungen geplagt und kam in der vergangenen Spielzeit lediglich auf eine Torvorlage. Im Saisonendspurt gehörte er nicht mehr zum Kader, und auch das Verhältnis zu Trainer Claus-Dieter Wollitz soll gelitten haben. Der Verein betrachtet ihn mit seinem hohen Gehalt als zu kostspielig und möchte das Geld lieber in neue Top-Leute investieren, anstatt auf die Breite zu setzen.

Thiele, der 2023 zu den Lausitzern gekommen war und beim knapp gescheiterten Aufstieg in die 2. Bundesliga 2024/2025 noch 15 Tore und acht Vorlagen beigesteuert hatte, wird seine Karriere nun woanders fortsetzen. Währenddessen gehen die Personalplanungen bei Energie Cottbus weiter: Der hochgetalente 18-jährige Florian Hellstern vom VfB Stuttgart soll per Leihe nach Brandenburg wechseln. Im Gegenzug würde Marius Funk als dritter Torwart zu den Schwaben gehen.

Ursprünglich galt Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn als Favorit für Hellstern. Doch durch den Aufstieg der Ostwestfalen in die 1. Bundesliga benötigen sie nun einen erfahreneren Top-Torwart, um in der höchsten Spielklasse konkurrenzfähig zu sein. Daher kommt Hellstern - anders als in einem Zweitliga-Szenario - noch zu früh für Paderborn, was Energie Cottbus die Chance auf die Leihe ermöglicht





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