Timo Boll spricht über seine langjährige BVB-Fanschaft, eine schwerwiegende Verletzung durch zu wilden Jubel und gibt seine klare Prognose für das upcoming Duell gegen Bayer Leverkusen.

Die Tischtennis-Legende Timo Boll hat in einem Interview tiefe Einblicke in seine emotionale Bindung an Borussia Dortmund gegeben. Der vierzigfünfjährige Sportler und Markenbotschafter des Bundesligisten gab zu, dass sein leidenschaftlicher Einsatz als Fan bereits in jungen Jahren eine sportliche Karriere beinahe beendet hätte. Boll, der seit Jahren die colors der Westfalen verteidigt, sprach offen über die Risiken, die mit dem reinen Fan-Dasein im kalten Ruhrpott einhergehen.

Verletzungsschock durch übersteigerten Stadion-Jubel

Der 20-malige Europameister erzählte von einem Vorfall, der ihn kurz vor einem wichtigen internationalen Turnier fast hätte scheitern lassen. Während eines Spiels gegen Schalke 04 kam es zu einer unglücklichen Verkettung von Umständen, die zu einem Muskelfaserriss führte. Boll erklärte, dass die Kälte im Stadion seine Muskeln verspannen ließ, was die Verletzungsanfälligkeit drastisch erhöhte.

Also read Joel Schmied verteidigt Kontakt mit Harry Kane nach Verletzung

Als die Dortmunder eine Führung erzielten, reagierte Boll mit einer intensiven emotionalen Ausbruchs. Er beschrieb, wie er aus den Sitzblöcken sprang, um das Tor zu feiern. Diese plötzliche körperliche Anstrengung bei gleichzeitig niedrigen Temperaturen führte dazu, dass er zwei bis drei Wochen ausfiel. Die Pause war jedoch notwendig, um eine langfristige Schädigung zu vermeiden.

Dieses Ereignis trat wenige Wochen vor dem Start der Tischtennis-Europameisterschaft in St. Petersburg auf. Trotz dieser Zwangspause gelang Boll ein historischer Triumph. Er verteidigte alle drei EM-Titel im Einzel, Doppel und mit der Mannschaft. Damit wurde er der erste Spieler in der Geschichte dieses Wettbewerbs, dem diese Dreifachkrone gelang.

Advertisement

Advertisement

Ursprung der Fanschaft und Blick auf die aktuelle Saison

Bolls Leidenschaft für den BVB reicht weit zurück in seine Kindheit in Hessen. Er erinnerte sich an ein Spiel seiner Jugend, bei dem sein Heimatverein gegen Eintracht Frankfurt antrat. In diesem Match trafen die Frankfurter auf den BVB, der seinerzeit mit einem Tor von Michael Zorc in der Führung ging. Dieser Sieg prägte den jungen Boll und etablierte ihn als treuen Unterstützer der Dortmunder.

Die aktuelle Form der Mannschaft beurteilt Boll mit einer Mischung aus Hoffnung und Skepsis. Er wies darauf hin, dass die Abwehrleistung in jüngeren Spielen gute Voraussetzungen für die Stürmer geschaffen habe. Dennoch fehlt dem Team nach seiner Einschätzung der Nimbus der Unbesiegbarkeit, der sie in der Vergangenheit charakterisierte.

Boll kritisierte insbesondere die Niederlage im Champions-League-Spiel. Der BVB sei aus dem Nichts in Rückstand geraten und habe nicht mehr zurückkehren können. Diese Erfahrung nagt an den Köpfen der Spieler und des Umfelds. Die psychologische Belastung durch solche Rückschläge ist nach Bolls Worten spürbar und könnte die weitere Saisonentwicklung beeinflussen.

Prognose für das Duell gegen Bayer Leverkusen

Bevor er auf das konkrete Spiel einging, stellte Boll die Frage, ob er weiterhin regelmäßig in die Stadion geht. Als Hallensportler empfindet er die Temperaturen im Außenbereich als ungewohnt kalt. Er lachte darüber, dass er sich das letzte Mal beim Jubel verletzt hatte, was seine Vorsicht erklärt. Dennoch geht er hin, wenn sich die Gelegenheit bietet.

Advertisement

Advertisement

Für das anstehende Spiel gegen Bayer Leverkusen hat der Legende eine klare Meinung. Er betonte, dass Leverkusen immer eine gefährliche Gegner darstellt. Dennoch verzeichnete der BVB in der Vergangenheit gute Resultate gegen die Bayer.

Bollls Vorhersage für das Match ist eindeutig: Er tippt auf einen 2:0-Sieg für Dortmund. Diese Prognose stützt er auf die vergangene Erfolgsbilanz gegen die Mainzer. Trotz der aktuellen Unsicherheiten in der Mannschaft sieht er klare Vorteile für die Westfalen. Die Kombination aus offensiver Stärke und der historischen Überlegenheit gegenüber der Konkurrenz scheint ihm den entscheidenden Faktor zu geben.