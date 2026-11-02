Timo Boll erklärt, warum Alexander Zverevs Aufstieg auf Platz eins der Tennis-Weltrangliste eine große Bestätigung für den Hamburgers Einsatz ist.

Der ehemalige Tischtennis - Weltrangliste nerste Timo Boll hat den aktuellen Tennis-Star Alexander Zverev für seinen Sprung an die Spitze der Weltrangliste gewürdigt. Boll betrachtet diesen Erfolg als eine große Bestätigung für die unermüdliche Aufopferung des Hamburg ers. Im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zog er dabei Parallelen zu seinem eigenen Weg an die Spitze des Tischtennis - Sports.

Zverev als bester Spieler wahrgenommen

Boll erkannte in Zverevs Entwicklung eine Ähnlichkeit zu seinen eigenen Erfahrungen in der Vergangenheit. Er sagte, dass Zverev und er oftmals als die besseren Spieler wahrgenommen wurden, obwohl viele andere mehr Potenzial hatten. So wurde zu Zeiten von Boll häufig angenommen, dass die chinesischen Athleten das höhere Potential besitzen, wenn sie richtig gut spielen. Der Konstante in diesem Jahr war laut Boll jedoch Sascha Zverev, ganz ähnlich wie er es damals war. Beide hätten sich durch ihre Konstanz hochgearbeitet.

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Nummer eins gibt enormen Auftrieb

Boll, der im Jahr 2003 mit 21 Jahren erstmals an die Spitze der Weltrangliste kletterte, kennt die Gefühle, die mit diesem Status einhergehen. Er beschrieb den Rang als Nummer eins als enormen Auftrieb, der das Gefühl eines Dauerhochs vermittelt, auf dem man fliegt. Im Gegensatz dazu hält die Freude über den Gewinn eines einzelnen Titels, sei es beim World Cup, der Weltmeisterschaft oder den Olympischen Spielen, nur kurz an und lässt schnell nach.

Druck und Respekt an der Spitze

Gleichzeitig betonte Boll, dass es eine immense Herausforderung ist, ganz oben zu stehen. Man gehe in Turniere mit mehr Selbstvertrauen, aber auch mit mehr Druck. Man wolle beweisen, dass man dort oben hingehört. Es handele sich um ein Mix aus Bürde und dem Respekt, oben zu stehen. Zverev steht seit Montag auf Rang eins der Weltrangliste und ist damit erst der zweite deutsche Mann an der Spitze. Boll erwähnte dabei auch die historischen Vergleichswerte, wie etwa die Rolle von Boris Becker.

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Parallelen im deutschen Spitzensport

Die Worte von Boll unterstreichen die Bedeutung psychologischer Faktoren im Spitzensport. Für beide Athleten war die mentale Stärke entscheidend, um sich gegen stärkere vermeintliche Konkurrenten durchzusetzen. Der Status als Nummer eins verändert die Dynamik bei jedem Auftritt, da die Erwartungen explodieren. Dies gilt gleichermaßen für Tennis wie für Tischtennis.

Historische Bedeutung des Erfolgs

Bolls Karriere ist geprägt von vier Phasen an der Spitze der Weltrangliste. Seine Einschätzung von Zverev zeigt Respekt vor der modernen Generation der Tennisspieler. Der deutsche Tennis-Star feierte seinen Erfolg beim Rolex Paris Masters, einem ATP-1000-Turnier in Frankreich. Die mediale Aufmerksamkeit auf diesen Moment ist hoch, da er historisch für die deutsche Sportgeschichte ist.