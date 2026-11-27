Beim Teamfight in The Voice of Germany 2026 beweist Linienbusfahrer Timo Görnhardt seine Stimme. Coaches Smudo und Michi Beck sind emotional überwältigt von der Performance.

Während der am Freitagabend ausgestrahlten dritten und letzten Teamfight s von The Voice of Germany 2026 erregte Timo Görnhardt mit seiner Performance massive Aufmerksamkeit. Der 24-jährige Linienbusfahrer aus dem Odenwald trat auf der großen Bühne auf und löste bei den Coaches und im Studio eine starke emotionale Reaktion aus. Er hatte zuvor angegeben, dass er vor seiner Teilnahme an der Castingshow nur in seinem Kinderzimmer gesungen hatte, was seine untrainierte, aber glasklare Stimme erklärt.

Timo Görnhardt gewinnt Teamfight gegen Soul-Food Vocalist

Timo Görnhardt musste im direkten Duell die italienische Vokalgruppe Soul-Food Vocalist herausfordern, die von Nico Santos betreut wurde. Die Gruppe bestand aus Francesco Capriglione, Simone Capriglione, Antonella Parmentola und Carmen Scognamiglio. Die beiden Coaches Smudo und Michi Beck entschieden sich für eine Ballade als Darbietungsform für Görnhardt. Am Ende setzte sich der Busfahrer durch und zog ins Halbfinale ein, während Soul-Food Vocalist ausschied. Nico Santos, der um den Hot Seat seiner Vierer-Kombo bangen musste, erkannte die Überlegenheit an und sagte, dass beide ins Halbfinale kommen sollten, die ehemalige Casting-Show-Community hatte jedoch einen klaren Favoriten.

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Emotionale Reaktionen von Smudo und Michi Beck

Die Performance von Timo Görnhardt ließ die Coaches Smudo und Michi Beck nicht kalt. Smudo gestand, dass ihn die Szene hart berührt und fix und fertig gemacht habe, was er an den Tränen von ihm selbst und Michi Beck bemerkte. Michi Beck erklärte mit roten Augen, dass nicht nur die Geschichte des Busfahrers, sondern vor allem die Stimme selbst beeindruckend sei. Er beschrieb die Stimme als untrainiert und glasklar, wobei die Seele durch die Kehle in den Raum hüpfte. Beck machte seine Tränen augenzwinkernd auf sein Alter von 58 Jahren zurück, da man im Alter leichter heule, während Smudo ergänzte, dass auch die Bindehaut empfindlicher werde.

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Nico Santos und Soul-Food Vocalist zur Niederlage

Nico Santos, der 33-jährige Coach der Gruppe Soul-Food Vocalist, zeigte sich beeindruckt von der Entwicklung von Timo Görnhardt. Er lobte, dass Görnhardt bei jedem Auftritt besser werde und dies neidlos anerkannt werden müsse. Santos musste seine Niederlage akzeptieren und bezeichnete den Sieg des Busfahrers als den größten Plot-Twist, den er jemals bei der Show erlebt habe. Die Mitglieder der Gruppe Soul-Food Vocalist, Francesco Capriglione, Simone Capriglione, Antonella Parmentola und Carmen Scognamiglio, jubelten dennoch über die starke Leistung von Görnhardt, da er hart abliefere. Die Entscheidung fiel klar zugunsten von Timo Görnhardt, der nun die Runde der Halbfinalisten erreicht hat.