Timo Horns Bundesliga-Comeback: Bochums Torwart feiert Derbysieg gegen Dortmund

Timo Horn kehrte nach fast drei Jahren Abstinenz in die Bundesliga zurück und feierte mit dem VfL Bochum einen wichtigen Derbysieg gegen Borussia Dortmund. Der ehemalige Kölner Torwart bewies in der Startelf ein hohes Maß an Sicherheit und wurde von den Fans gefeiert.

Timo Horn feierte nach dem 2:0-Sieg des VfL Bochum gegen Borussia Dortmund am 15. Februar 2025 ein beeindruckendes Comeback in der Bundesliga . Der Bochumer Torwart , der seit fast drei Jahren nicht mehr in der deutschen Spitzenklasse gespielt hatte, stand wegen der Erkrankung von Patrick Drewes in der Startelf und durfte am Ende einen wichtigen Derbysieg feiern. Horn bewies gegen den BVB ein hohes Maß an Sicherheit und musste im Laufe des Spiels nur wenige entscheidende Paraden vorweisen.

Nach dem Spiel wurde er von seinem Teamkollegen Gerrit Holtmann in die Fankurve befördert, wo er von den jubelnden Zuschauern gefeiert wurde. \Der 31-Jährige betonte, dass dieser Sieg für ihn ein besonders emotionaler Moment war und dass er die Unterstützung der Fans an der Castroper Straße sehr genossen hat. Horn blickte auf seine Karriere zurück, in der er Höhen und Tiefen erlebt hatte, doch dieser Sieg zählte für ihn zu den besonderen Highlights. \Der ehemalige Kölner Torwart hatte seinen Stammplatz in der Saison 2021/22 an Marvin Schwäbe verloren und war 2023 zunächst vereinslos gewesen. Nach einem halbjährigen Engagement bei Red Bull Salzburg wechselte er im vergangenen Sommer zum VfL Bochum. Der Sieg gegen Dortmund war ein wichtiger Schritt für Bochum in Richtung Klassenerhalt. Der VfL überholte Holstein Kiel und zog mit dem 1. FC Heidenheim punktgleich auf Platz 16. Horn betont aber, dass die harte Arbeit noch lange nicht getan ist und dass die Mannschaft bis zum Umfallen kämpfen muss, um den Klassenerhalt zu sichern.





