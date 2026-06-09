Timo Hübers' bemerkenswertes Comeback: Höhentraining in den Dolomiten nach Knieverletzung

Der 1. FC Kölns Abwehrspieler Timo Hübers nutzt seinen Urlaub für intensives Höhentraining in den Dolomiten und zeigt sich nach schwerer Knieverletzung bestens erholt. Seine spektakulären Radtouren, darunter die Sella Ronda, unterstreichen seinen Comeback-Willen und geben Köln-Fans Hoffnung für die neue Saison.

Timo Hübers , Abwehrspieler des 1. FC Köln, beeindruckt nach seiner schweren Knieverletzung mit einem außergewöhnlichen Höhentraining in den Dolomiten . Während andere Profis im Urlaub die Füße hochlegten, nutzte der 29-Jährige die Zeit mit seiner Frau für anspruchsvolle Radtouren, darunter die berühmte Sella Ronda , die über vier Pässe führt.

Diese Leistung ist besonders bemerkenswert, da Hübers sich Ende Oktober im Spiel gegen Dortmund das Knie so schwer verdreht hatte, dass er längere Zeit das Bein nicht belasten durfte. Nun meldet er sich topfit zurück, bestätigt volle Belastbarkeit und blickt optimistisch auf die neue Saison mit dem Ziel, wieder in der Bundesliga für Köln aufzulaufen





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