Timo Werner im Interview: Karriere-Rückblick und Kritik an DFB

Timo Werner im MLS-Interview über Leipzig-Erfolge, schwere Phasen mit Ausbuhrufen und die Notwendigkeit des Neuaufbaus in der deutschen Nationalmannschaft.

Timo Werner feiert mit San Jose Earthquakes in den USA sportlichen Erfolg und nutzt die Zeit für eine ehrliche Analyse seiner Laufbahn. Der 30-jährige Stürmer erklärte im US-Podcast "The Late Run" detailliert, warum er mit RB Leipzig nie die Meisterschaft gewann, trotz einer starken Kaderstruktur. Er blickt auf Höhenflüge in der Champions League und schwierige Phasen mit massiven Fan-Protesten zurück.

Verpasster Titelgewinn in Leipzig

Werner bezeichnet den fehlenden Meistertitel als große Enttäuschung, obwohl er den DFB-Pokal gewinnen konnte. Er führte die junge, aber energiegeladene Mannschaft von damals als extrem talentiert an. Werner verwies explizit auf Dani Olmo, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté und Dominik Szoboszlai als hervorragende Teamkollegen. Der Angreifer betonte, wie schön es sei, die weitere Entwicklung dieser Spieler zu verfolgen.

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Laut Werner fehlte der entscheidende Faktor an Routine und Erfahrung in kritischen Spielsituationen. Er erklärte, dass das Team in Duellen gegen Bayern München oder Borussia Dortmund oft über sich hinauswuchs. In scheinbar einfacheren Partien seien jedoch Fehler passiert, die den Titelgewinn verhinderten. Im Vergleich dazu lobte Werner die Bayern für deren effiziente Art, auch Auswärtssiege wie einen 5:0-Erfolg mit einem kurzen Trip und drei Punkten zu verbuchen.

Emotionale Highlights und schwere Phasen

Ein besonders prägendes Erlebnis war der Champions-League-Achtelfinal-Einsatz gegen Tottenham Hotspur im Jahr 2019. Werner erinnerte sich an das unglaubliche Gefühl, im neuen Stadion in London anzukommen. Er verglich die Stimmung mit einem Städtetrip einer Jugendmannschaft, da auch Familienmitglieder mitreisten. Solche Momente gelten für ihn als unvergessliche Highlights seiner Karriere.

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Neben Toren und Einsätzen in der Champions League schätzt Werner am meisten, wie er extreme persönliche Schwierigkeiten bewältigte. Er beschrieb Phasen, in denen er zu Hause saß und sich zutiefst am Boden befand. In zahlreichen Stadien wurde er ausgebuht und mit negativen Liedern konfrontiert. Werner betonte, dass er nicht aufhörte, trotz des Drucks von 60.000 bis 70.000 kritischen Zuschauern.

Kritik am aktuellen DFB-System

Beim Thema deutsche Nationalmannschaft sieht Werner eine Notwendigkeit für einen vollständigen Neuaufbau. Er stellte fest, dass die Generation von 2010 bis 2018 extrem stark war, aber die Zeit nun vorbei ist. Werner merkte an, dass andere Nationen in jüngeren Generationen vielleicht besser dastanden. Er betonte, dass der DFB-Verband einen Neubeginn starten muss, da die Erfolge nicht von selbst kommen.

Der Ex-Nationalspieler verwies darauf, dass zwischen den früheren Weltmeistertiteln immer Zeiträume von 20 bis 25 Jahren lagen. Er urteilte, dass in den letzten Jahren entweder Pech oder falsche Ansprüche geherrscht hätten. Werner begrüßt es, dass eine neue Generation nachrückt. Er fordert die jungen Spieler auf, die Leistungen seiner Ära noch zu übertreffen. Der Fokus muss nun auf dem Wiederaufstieg liegen, was Geduld und Zeit erfordert.