Timo Werner's absence costs San José Earthquakes a 2:3 loss to Seattle

Timo Werner, a key player for San José Earthquakes, is currently sidelined due to a muscle injury in his lower leg. He is expected to be back in action by the end of May or shortly after the World Cup in the summer. The loss of Werner, who has made a strong start to his MLS career with four goals and three assists in seven games, is a significant setback for the team.

Ohne ihn gab`s nun eine 2:3-Niederlage gegen Seattle : Timo Werner (30) fehlt den San José Earthquakes aktuell wegen einer Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel und soll laut Trainer Bruce Arena (74) erst Ende Mai oder kurz nach der Weltmeisterschaft im Sommer wieder einsatzbereit sein.

Ein bitterer Verlust für San José – immerhin hat Werner (Vertrag bis 2028) einen starken Start in den USA hingelegt: In sieben MLS-Spielen gelangen dem Ex-Stürmer vonvier Tore und drei Assists. Und jetzt ist auch klar, wie viel der Ex-Nationalspieler bei seinem neuen Klub wirklich verdient





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