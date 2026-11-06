Timo Werner spricht über Anfeindungen nach Schwalbe gegen Schalke

Timo Werner berichtet im Podcast The Late Run von massiven Anfeindungen nach einer Schwalbe gegen Schalke. Heute spielt der 30-Jährige in der MLS.

Timo Werner spricht offen über eine Phase, die ihn über Jahre begleitet hat. Der 30-Jährige, der früher für die deutsche Nationalmannschaft spielte, erzählte im Podcast The Late Run, wie stark ihn die Anfeindungen in deutschen Stadien belastet haben. Auslöser war vor allem eine Schwalbe aus dem Dezember 2016 im Bundesliga-Spiel von RB Leipzig gegen Schalke.

Werner, der im Januar von RB Leipzig zu den San José Earthquakes wechselte, beschrieb im Gespräch, dass er in Deutschland viel durchmachen musste. Nach eigener Aussage saß er damals zu Hause und war emotional am Boden. Seine Schilderungen zeigen, dass die Reaktionen auf die Szene ihn weit über das einzelne Spiel hinaus beschäftigt haben.

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Schwalbe gegen Schalke löste jahrelange Anfeindungen aus

Die Szene aus dem Dezember 2016 gilt als Hauptgrund für die Reaktionen, die Werner in den folgenden Jahren erlebte. Er selbst führt die Pfiffe und Schmähgesänge direkt auf diese Schwalbe zurück. Nach seiner Darstellung sei er danach in nahezu jedem Stadion ausgebuht worden.

Werner betonte, dass die Fans Lieder über ihn gesungen und sich immer neue Dinge ausgedacht hätten. Diese ständige Präsenz der Anfeindungen habe es ihm besonders schwer gemacht. Dass er diese Zeit überstanden habe, macht ihn nach eigenen Worten rückblickend stolz.

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Chelsea-Zeit und Rückkehr nach Leipzig in der Kritik

Auch nach seinem Wechsel zum FC Chelsea geriet Werner zunehmend unter Druck. Der Stuttgarter war 2020 für 53 Millionen Euro von RB Leipzig nach London gewechselt. Gleich in seiner ersten Saison gewann er mit den Blues die Champions League, doch danach verschlechterte sich seine Lage deutlich.

Werner führte die wachsende Kritik in London auf vergebene Chancen zurück. Er sagte, nach diesen Fehlern habe es die Umgebung auf ihn abgesehen. Nach seiner Rückkehr zu RB Leipzig im Jahr 2022 gelang es ihm laut den Angaben nicht mehr dauerhaft, an seine erfolgreichsten Zeiten anzuknüpfen.

Seine Bilanz in der Nationalmannschaft umfasst insgesamt 57 Länderspiele. Das bislang letzte absolvierte er im März 2023. Auch eine rund eineinhalbjährige Leihe zu Tottenham brachte seiner Karriere nicht den erhofften neuen Schwung.

Wechsel in die MLS bringt Werner sportliche Bedeutung zurück

Werner hat seine Karriere in der MLS wieder auf eine sportlich wichtige Position gestellt. Im Januar wechselte er zu San José, nachdem er das Kapitel europäischer Fußball für sich abgeschlossen hatte. Sein Vertrag läuft bis zum Sommer 2028.

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In bislang 22 Einsätzen für San José gelangen Werner sechs Tore und sieben Vorlagen. Das Team steht als Dritter der Western Conference bereits sicher in den Playoffs. Damit ist Werner in der MLS wieder ein zentraler Bestandteil seiner Mannschaft.