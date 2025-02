Timothée Chalamet als Bob Dylan: „A Complete Unknown“ auf der Berlinale

Der Film erzählt die Geschichte von Bob Dylans Aufstieg vom Folk-Musiker zum Rock-Star und seinen Bruch mit der Szene, als er 1965 mit elektrischer Gitarre beim Newport Folk Festival auftrat. Timothée Chalamets Leistung als Dylan ist beeindruckend und zeigt ein tiefes Verständnis für die Musik und die Persönlichkeit des Künstlers.

Timothée Chalamet präsentierte am Freitag seinen Dylan- Film „ A Complete Unknown “ auf der Berlinale . Das solide Biopic begleitet Dylan (großartig gespielt von Timothée Chalamet ) von seinen Anfängen im Folk-Genre über seine ersten Platten und seinen Aufstieg zum Star bis zum legendären Bruch mit der Szene, als er 1965 beim Newport Folk Festival mit elektrischer Gitarre auftrat und ausgebuht wurde.

Der Film beginnt mit einem lärmenden Auto, das in New York ankommt und einen jungen Mann mit verwuschelten Haaren und einem Gitarrenkoffer ausspuckt. Es ist 1961 und Bob Dylan ist in New York gelandet. Dylan ist zunächst eng mit der Folk-Szene verbunden: Woody Guthrie ist einer seiner großen Helden, und sein erstes Ziel in New York (oder genauer gesagt, in New Jersey) ist das Krankenhaus, in dem Guthrie schwer angeschlagen liegt. Dylan singt ihm einen Song vor – und Guthrie reagiert mit einem Faustschlag gegen das Metall seines Nachttischs. Ein Zeichen der Bewunderung und, so deutet der Film deutlich an, die Übergabe an die nächste Generation der Folkmusik. \Um jemanden zu imitieren, ohne ihn zu parodieren, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Genau den richtigen Ton zu treffen, der die Zuschauer:innen aufhorchen lässt, aber die imitierten Person nicht lächerlich erscheinen lässt. Bob Dylans frühe Musik bietet viele Möglichkeiten für Parodien. Sein nasales, leicht beleidigt wirkendes Quäken, das Verschlucken und die eigenartigen Phrasieren einzelner Wörter, das leiernde Hoch- und wieder Herunterziehen der Tonlage, das plötzliche Kieksen – all das sind leicht zu imitierende Merkmale. James Austin Johnson, bekannt für seine Darstellung von Donald Trump in „Saturday Night Live“ und seine kleine Nebenrolle als Moderator in „A Complete Unknown“, beherrscht das Dylan-Phrasieren (auch die späteren Veränderungen seiner Stimme) bis ins Detail. Aber es bleibt immer eine Parodie. \Timothée Chalamets Leistung ist umso bemerkenswerter. Er trifft den Ton des frühen Dylan perfekt, ohne ihn lächerlich zu machen. Er kopiert den Gesang nicht bis ins Detail, sondern nimmt den Dylan-Ton an und macht ihn zu etwas Eigenem. Sein Verständnis für die Musik ist tiefgründig. Es macht Spaß, Chalamet dabei zuzusehen, wie er die bekannten Hits wie „Blowin' in the Wind“, „It Ain't Me Babe“ und „Like a Rolling Stone“ interpretiert. \Das Keifen und Nuscheln, die er in seine Sprechweise integriert, kann man jedoch als etwas parodistisch empfinden. Bemerkenswert ist hingegen seine Mimik und Gestik, mit denen er seinen eigenen Dylan erschafft. Der Film ist keine bloße Kopie der Realität, sondern ein Biopic, das Verdichtung, Verschiebung und Akzentuierung anstrebt. Biopics benötigen künstlerische Freiheit, um zu atmen. Dylan ist eine besonders komplexe Figur, da Mythen und Spekulationen seit jeher sein Leben umhüllen. Der wahre Robert Zimmermann ist in Teilen ein Geheimnis geblieben, eine Projektionsfläche für Fabeln und Interpretationen.





