Oxford-Professor Timothy Garton Ash warnt vor den Folgen der Anpassungsmüdigkeit in Deutschland und Europa. Er analysiert die EU-Haushaltsstreitigkeiten und rechtspopulistische Gewinne als Zeichen für das Versagen der politischen Mitte.

Der britische Historiker und Oxford-Professor Timothy Garton Ash hat im Rahmen eines Livetalks des Tagesspiegel s tiefgreifende Kritik an der aktuellen europäischen und deutschen Politik geübt. Dabei verwandte der Akademiker seine Muttersprache nicht, sondern beantwortete Fragen auf Deutsch, eine Fähigkeit, die er sich während seines Studiums in Ost- und West-Berlin in den 1970er Jahren angeeignet hat. Gemeinsam mit der Journalistin Anja Wehler-Schöck diskutierte er die drängenden Fragen der Zeit, darunter die inneren Zerrüttungen der Europäischen Union und die sozialen Spannungen, die das politische Landschaften im Kontext rechtspopulistischer Trends verändert haben. Sein zentrales Argument dreht sich um die menschliche Fähigkeit zur Anpassung, die er sowohl als Überlebensmechanismus als auch als politisches Hindernis analysiert. Der Historiker warnte davor, dass die Normalisierung schlechter Zustände die notwendige Reformbereitschaft lähmt und die Demokratie untergräbt.

Anpassungsmüdigkeit lähmt politische Reformen

Garton Ash nutzt den Fund eines alten 10-Euro-Scheins aus der ersten Serie von 2002 als Ausgangspunkt für eine philosophische und gesellschaftliche Betrachtung. Während seine Tochter das veraltete Zahlungsmittel sofort als Falschgeld einstuft, erkennt er darin nur die banale Tatsache, dass sich das Design 2014 erneuerte und die alten Scheine langsam aus dem Verkehr gezogen wurden. Diese Gewöhnung an das Neue, aber auch an das Bestehende, wird vom Professor als zentrales menschliches Merkmal beschrieben, das das Überleben sicherte. Er kontrastiert diese Anpassungsfähigkeit mit der aktuellen Situation in Deutschland, wo bereits ein kurzzeitiger Heizungsausfall im Büro tagelange Aufregung auslöst. Im Gegensatz dazu beschreibt er die Ukraine, wo die Gesellschaft seit fünf Jahren ständig unter der Angst vor russischen Angriffen lebt. Diese extreme Divergenz zwischen deutscher Komfortzone und ukrainischer Überlebensrealität dient ihm als Beweis dafür, wie sehr sich der menschliche Maßstab für akzeptable Zustände verschoben hat.

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Die Kehrseite dieses Gewöhnungseffekts sei die politische Inaktivität. Garton Ash kritisiert, dass schlechte Zustände einfach hingenommen werden, solange sie nur nicht dramatisch genug erscheinen, um sofortiges Handeln zu erzwingen. Er führt das deutsche Rentensystem an, das er als ungerecht beschreibt, aber von der Gesellschaft akzeptiert wird, weil man sich daran gewöhnt hat, länger zu leben, aber mit 63 Jahren in den Ruhestand zu gehen. Auch die Selbstverständlichkeit, dass es den Kindern später besser gehen soll, werde nicht durch ausreichende Investitionen in Bildung oder Umwelt geschützt. Diese passive Akzeptanz werde oft durch kurze politische Zeiträume oder mangelnde Bereitschaft finanziert. Garton Ash verknüpft dies mit der aktuellen Debatte um die militärische Unterstützung, wobei er anmerkt, dass Bundeskanzler Friedrich Merz zwar nicht zu den Sparern gehört, aber auch nicht zu viel bezahlen will. Diese Haltung sehe er als Teil des Problems, wenn finanzielle Mittel gekürzt oder eingestellt werden, während gleichzeitig Wohlstand als Normalzustand definiert wird.

EU-Haushalt und das Versagen der Mitte

Im Fokus des Gesprächs stand auch der EU-Sondergipfel in Brüssel, auf dem die Mitgliedstaaten heftig um den Haushalt streiten. Garton Ash interpretiert diese Konflikte nicht als Zeichen der Schwäche, sondern als normalen Prozess demokratischer Kompromissfindung. Er zitiert einen ehemaligen französischen Botschafter, der feststellt, dass man sich früher auf dem Schlachtfeld von Flandern und an der Somme bekämpfte, während man sich heute in Brüssel mit Worten streite. Für den Oxford-Professor ist ein EU-Gipfel kein Schlachtfeld, sondern ein Ort, an dem nationale Interessen verfolgt werden, wie dies bereits bei Adenauer und de Gaulle sowie bei Kohl und Mitterrand der Fall war. Er bleibt überzeugt, dass auch dieser Streit friedlich gelöst werden kann, da die europäische Einigkeit in Krisenzeiten durch institutionelle Strukturen gesichert sei. Die unterschiedlichen Interessen schwächen die EU nicht grundsätzlich, sondern sind ein Zeichen ihrer Funktionsfähigkeit im Rahmen der Verhandlungsdemokratie.

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Dennoch sieht Garton Ash ernste Warnsignale in den anstehenden Wahlen. In Spanien findet am Sonntag eine Wahl statt, gefolgt von Wahlen in Frankreich, Polen und Italien im kommenden Jahr. Er warnt davor, dass rechtspopulistische Gewinne ein Zeichen für das jahrelange Versagen der politischen Mitte sind. In Frankreich habe Emanuel Macron zwar die liberalen Kräfte gebündelt, aber nicht geliefert, was er versprochen habe. Eine ähnliche Entwicklung beobachtet der Historiker in Deutschland. Wenn junge Menschen auf der Straße demonstrieren, weil sie sich keine Wohnung mehr leisten können, sei dies ein dramatisches Zeichen für die gesellschaftliche Schieflage. Garton Ash argumentiert, dass die politische Mitte ihre Aufgaben nicht wahrgenommen hat, wodurch den Rändern der politischen Landschaft Tür und Tor geöffnet wurden. Dieses Versagen erkläre die wachsende Unzufriedenheit und die Radikalisierung der Wählerschaft.

Liberaler Patriotismus und globale Machtverschiebung

Als Ausweg aus der aktuellen Pattsituation fordert Garton Ash eine selbstkritische Reform des Liberalismus. Er kritisiert, dass in den letzten Jahrzehnten Prinzipien durch übermäßige Regeln ersetzt wurden, was zu einer Überregulierung führte, die viele Lebensbereiche unnötig erschwerte. Zudem sei es ein Fehler gewesen, den Patriotismus den Rechten zu überlassen. Stattdessen braucht Europa einen liberalen Patriotismus, der nationale Identität mit offenen Werten verbindet. Der Historiker ruft dazu auf, den Pessimismus des Intellekts mit dem Optimismus des Willens zu verbinden. Das bedeutet, die Gefahren klar zu erkennen und gleichzeitig entschieden zu handeln, anstatt in passiver Resignation zu verharren. Diese Haltung sei notwendig, um die sozialen und politischen Spannungen zu entschärfen und die Demokratie wieder zu stärken. Der Aufruf zur Selbstreflexion ist dabei zentral, um die Glaubwürdigkeit der politischen Institutionen wiederherzustellen.

Am Ende des Gesprächs wurde auch die globale Lage angesprochen, insbesondere das Treffen von Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin, das vergangene Woche stattfand. Garton Ash interpretiert dieses Zusammentreffen als Versuch dieser drei Staats- oder Regierungschefs, sich als Taktgeber einer neuen Weltordnung der Großmächte zu inszenieren. Diese Entwicklung unterstreiche die Notwendigkeit, dass Europa sich nicht nur intern über Haushaltsstreitigkeiten zerstritet, sondern auch nach außen eine klare Position bezieht. Die Fähigkeit, sich an neue geopolitische Realitäten anzupassen, ohne dabei die eigenen liberalen Werte aufzugeben, bleibt die größte Herausforderung. Garton Ash schließt mit der Hoffnung, dass Europa seine innere Stärke wiederfindet, um der neuen Welt der Großmächte eine glaubwürdige Alternative entgegenzusetzen. Die Analyse des alten 10-Euro-Scheins bleibt dabei das Symbol für die Gefahr, den Fortschritt und die Werte der Gemeinschaft zu vergessen oder als selbstverständlich zu betrachten.