Timur Ülker postete im Dschungelcamp absichtlich

Timur Ülker räumte im Wiedersehen ein, dass er absichtlich seine durchtrainierten Muskeln beim „Creek der Sterne” zur Schau stellte. Maurice Dziwak, wer im Dschungelcamp mit Timur im Wettbewerb stand, hatte ihn zuvor als Fake bezeichnet und vermutete eine Strategie für mehr Sendezeit.

Maurice Dziwak , Sonja und Jan haben es gesehen! Und die Zuschauer haben es auch gesehen! Als einer der letzten fünf Dschungelcamp er tritt GZSZ-Star Timur Ülker bei der legendären Halbfinalprüfung „Creek der Sterne” an. Und dort nutzt der Schauspieler gekonnt die Chance, seinen durchtrainierten Körper in voller Pracht zur Schau zu stellen. Jetzt räumt er ein: Der dort hat er tatsächlich mächtig dick aufgetragen.

Timurs Geständnis und vor allem, was sein Reality-Widersacher Maurice dazu sagt, gibt es im Video!Edith Stehfest mit ganzer Kraft auf seinen zu verteidigenden Stern zu legen und den auf sie einströmenden Wasserstrahlen standzuhalten, posiert der 35-Jährige munter vor sich hin. Auf den Knien sitzend und mit aufrechtem Oberkörper bietet er den Kameras vor Ort spektakuläre Bilder. Und dann „rutscht” ihm auch noch sein Shirt hoch! Nein, was ein Zufall! Kein Zufall, wird schnell klar. Die Szenen in Zeitlupe zeigen nämlich eindeutig: Timur hilft nach. Blitzschnell greift er im richtigen Moment an sein nasses T-Shirt. Nur kurz. Nur so viel, dass das Wasser unter den Stoff kann und die Kraft des Strahls den Rest besorgt. Wow – was ein Anblick!(26) nachträglich noch in die Karten spielt, scheint da nebensächlich. Zu groß der Enthusiasmus, der ihn packt! Dabei hatte der ihn schon Tage vorher auf dem Kieker und behauptet, Timur sei fake und suche nur nach „Sendezeit”. Beim Wiedersehen im Baumhaus gleich nach dem großen Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” dann das Eingeständnis: Das, was alle dachten – es stimmt. „Ich kann nur sagen, die einzige…, der einzige Moment, wo ich sag‘, da habe ich so ‚n bisschen auf die Kacke gehauen, war das, die letzte Fun-Prüfung, wo einfach alles Spaß gemacht hat. Und dann ist mir das Ding irgendwann hoch… und ich so… das war so ein geiler Moment – zack – und ich hab‘ mich wie Tom Cruise gefühlt!“ Jetzt ist es also raus. Aber was sagt das über sein Verhalten IM Camp aus? Reality-Profi Maurice hatte Timur schließlich schon Tage vorher auf dem Kieker und behauptet, der Schauspieler sei fake und wisse genau, was es heißt, den Kameras was vorzumachen. „Sendezeit” wird zum Reizwort zwischen beiden und der Löwe weicht auch nicht zurück. Selbstbleibt Maurice bei seiner Meinung, dass der GZSZ-Star nicht authentisch sei. Warum er daher sogar regelrecht dankbar für Timurs Posing-Aktion beim „Creek der Sterne” ist, das haut er nach Timurs Geständnis oben im Video dann auch noch raus





