Tina Vonn: Operation, Neustart und neue Liebe im Fokus

Tina Vonn steht kurz vor ihrer neunten Operation nach dem Sturz bei den Olympischen Winterspielen 2026. Gleichzeitig veröffentlicht sie private Einblicke in ihre Beziehung zu Matthieu Bailet bei der LACMA Gala.

Tina Vonn präsentierte sich jüngst auf der LACMA Art+Film Gala in Los Angeles in einem auffälligen, lilafarbenen Glitzerkleid von Gucci. Die zweifache Ski-Weltmeisterin zeigte dabei mit hohem Beinschlitz reichlich Bein und begeisterte ihre mehr als 3,6 Millionen Instagram-Follower mit dem Auftritt. Die Goldmedaillengewinnerin von 2010 in der Abfahrt nutzte die Plattform, um die Bedeutung des Abends für sie zu erklären.

Zehnte Operation nach schwerem Olympia-Sturz

Der glamouröse Auftritt diente als feiner Kontrast zu den aktuellen medizinischen Herausforderungen der Skistar. Tina Vonn muss sich Anfang dieser Woche erneut einer Operation unterziehen. Der Auslöser für diesen achten chirurgischen Eingriff an dem verletzten Bein ist ihr schwerer Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo im Februar 2026. Damals erlitt sie auf der Piste einen komplexen Schienbeinbruch, der den weiteren Behandlungsverlauf bestimmen wird.

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Soziale Reaktionen und digitale Feiern

Trotz der anstehenden Therapie sorgte das Outfit von Tina Vonn für Begeisterung in den sozialen Medien. Die Goldmedaillengewinnerin von 2010 in der Abfahrt dankte dem Designer @demna @gucci in ihrem Post und bemerkte: "Gestern Abend das letzte Mal High Heels für eine ganze Weile. … da musste ich das Beste daraus machen." Sportkolleginnen wie die Turnerin Nastia Liukin (37) und die Rugbyspielerin Ilona Maher (30) kommentierten den Post und feierten die ehemalige Ski-Star öffentlich.

Offizielle Beziehung zu Matthieu Bailet

Neben der Genesung steht Tina Vonn auch emotional auf der Höhe. Die Athletin ist frisch verliebt in den französischen Skirennfahrer Matthieu Bailet (30). Über ihre Beziehung und ihre Leidenschaft für den Skirennsport sprach Tina Vonn kürzlich mit dem "People"-Magazin. Sie erklärte dabei ihren Umgang mit der Öffentlichkeit: "Ich glaube, in der Vergangenheit war es bei mir eine Mischung aus Verschwiegenheit und vielleicht auch zu viel Offenheit. Ich versuche, ein gutes Gleichgewicht zu finden."

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Privatleben und frühere Partnerschaften

Die aktuelle Romanze markiert einen deutlichen Abschnitt in Vonns Privatleben. Zu ihren früheren Partnern zählt unter anderem die Golf-Legende Tiger Woods, mit dem sie von 2013 bis 2015 zusammen war. Nach langen Perioden von Gerüchten und Spekulationen machten Bailet und Vonn ihre Liebe zueinander vor wenigen Wochen offiziell. Die Skistar betonte: "Er ist großartig und das wollte ich mitteilen. Die Leute wissen jetzt, dass ich mit jemandem zusammen bin und glücklich bin, aber ich werde in Zukunft nicht mehr allzu viel darüber preisgeben."

Öffentliche Bestätigung durch Fotomaterial

Den ersten öffentlichen Beweis für die neue Verbindung lieferten die beiden erst Ende September. Ein Knutsch-Foto im Pool machte das Glück des Paares weltweit sichtbar. Der Ski-Star beschrieb sich selbst als "wirklich glücklich" darüber, wie sich die Dinge mit dem Franzosen entwickeln. Sie bezeichnete ihn außerdem als "fantastischen Freund". Diese Klarstellung schließt Spekulationen aus und fokussiert die Aufmerksamkeit auf ihre sportliche und private Zukunft.