Tineco PURE ONE S50 Pro Pet: Akkustaubsauger gegen Tierhaare im Test

Der Tineco PURE ONE S50 Pro Pet mit 200 AW Saugkraft und ZeroTangle-Bürste soll die Reinigung von Tierhaaren erleichtern. Details zu Preis und Features.

In Haushalten mit Haustieren zählen Tierhaare auf Möbeln, Futterreste neben dem Napf und schmutzige Pfotenabdrücke im Eingangsbereich zum täglichen Alltag. Um diese Reinigungsarbeit zu vereinfachen und gleichzeitig hohen Bedienkomfort zu bieten, hat das Unternehmen Tineco den PURE ONE S50 Pro Pet vorgestellt. Dieser leistungsstarke Akkustaubsauger kombiniert intelligente Reinigungstechnologien mit einer speziellen Bürstenkonstruktion, die auf die Bedürfnisse von Haustierbesitzern zugeschnitten ist.

Saugleistung und Technologie gegen Verheddern

Der PURE ONE S50 Pro Pet erzielt eine Saugleistung von 200 AirWatt (AW), was ihn in die Lage versetzt, Staub, Krümel und Tierhaare gründlich von Hartböden und Teppichen zu entfernen. Ein zentrales Feature für Nutzer mit Fellnasen ist die integrierte ZeroTangle-Bürste, die Haare effizient aufnimmt und gleichzeitig verhindert, dass sie sich in der Bürstenrolle verfangen. Diese Technologie zielt darauf ab, den Wartungsaufwand zu minimieren und die Reinigung effizienter zu gestalten.

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Neben der mechanischen Reinigung unterstützt die PureCyclone-Technologie die Leistung, indem sie Staub und Luft effektiv voneinander trennt. Dieser Prozess sorgt dafür, dass die Saugkraft über einen längeren Zeitraum konstant bleibt, ohne an Effizienz zu verlieren. Zusätzlich filtert das sechsstufige Filtersystem laut Laborangaben des Herstellers 99,99 Prozent des Mikrostaubs aus der angesaugten Luft, was zu einer besseren Luftqualität im Innenbereich beitragen kann.

Flexibilität und ergonomisches Design

Das Design des Geräts berücksichtigt auch schwer zugängliche Bereiche im Zuhause. Das Saugrohr lässt sich um 180 Grad klappen, was die Reinigung unter niedrigen Möbelstücken wie Sofas, Betten oder Schränken ermöglicht, ohne dass der Nutzer sich bücken muss. Integrierte LED-Scheinwerfer an der Bodendüse machen auch versteckten Staub und Schmutzpartikel sichtbar, um keine Ecke auszulassen.

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Da das Gerät kabellos konzipiert ist, lässt es sich flexibel im gesamten Haushalt einsetzen. Die Akkulaufzeit beträgt im Eco-Modus bis zu 90 Minuten, wenn die 2-in-1-Fugendüse verwendet wird. Bei Nutzung der ZeroTangle-Bürste reduziert sich die Laufzeit auf bis zu 70 Minuten. Zum Lieferumfang gehören zudem praktische Aufsätze, darunter eine Mini-Power-Bürste für die Reinigung von Polstermöbeln und anderen speziellen Oberflächen.

Nutzungskomfort und Verfügbarkeit

Neben der Reinigungsleistung legt Tineco Wert auf praktischen Nutzen im Alltag. Der Staubbehälter hat ein Fassungsvermögen von 0,4 Litern und lässt sich bequem per Knopfdruck entleeren. Ein herausnehmbarer Akku ermöglicht bei Bedarf einen einfachen Austausch, um die Laufzeit zu verlängern. Eine Wandhalterung sorgt für eine platzsparende und griffbereite Aufbewahrung des Geräts.

Der Tineco PURE ONE S50 Pro Pet ist für 299,00 Euro (UVP) erhältlich. Der Kauf ist über den Amazon-Shop und den offiziellen Tineco-Shop möglich. Hinweise darauf geben, dass die finale Preisgestaltung durch den Handelspartner erfolgt und daher variieren kann. Tineco, gegründet im Jahr 1998, hat sich seit der Markteinführung des ersten smarten kabellosen Wischsaugers 2020 zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Haushaltsgeräten entwickelt.

Laut Angaben von EUROMONITOR INTERNATIONAL lag der Hersteller im Zeitraum von 2022 bis 2025 weltweit vier Jahre in Folge auf Platz 1 im Bereich Wischsauger. Die Marke verfolgt die Vision, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und entwickelt kontinuierlich neue Produkte in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Weitere Informationen und Bildmaterial stehen über die Unternehmensressourcen zur Verfügung.