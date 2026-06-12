Tink-Angebot: JBL-PartyLight-Sticks zum Sparkurs

Smarthome-Fachhändler Tink bietet jetzt zwei App-steuerbare JBL PartyLight Sticks zum Sparkurs an. Die Leuchten erzeugen eine 360-Grad-LED-Lichtshow und können individuell per App eingestellt werden. Der Preis beträgt rund 140 Euro im Doppelpack.

Ob WM- Watchparty , Geburtstagsfeier oder gemütlicher Serienmarathon : Die richtige Beleuchtung kann Wunder wirken. Bei Tink gibt es jetzt das passende Angebot dafür: Zwei App-steuerbare JBL PartyLight Sticks zum Sparkurs .

Zur Fußball-WM darf es zu Hause gern etwas mehr Stimmung sein? Neben Fernseher, Snacks und Getränken bringt auch die passende Beleuchtung die Public-Viewing-Atmosphäre ins Wohnzimmer, den Partykeller oder auf die Terrasse. Smarthome-Fachhändler Tink liefert dafür das richtige Angebot: Dererzeugt eine 360-Grad-LED-Lichtshow und schafft so die passende Atmosphäre für einen gemütlichen Abend auf dem Sofa oder bei der nächsten Gartenparty. Laut JBL lässt sich die Leuchte sogar mit kompatiblen JBL-PartyBox-Lautsprechern synchronisieren, sodass das Licht passend zur Musik wechselt.

Effekte, Geschwindigkeit und Intensität können aber auch ganz individuell per App eingestellt werden. von JBL für rund 140 Euro im Doppelpack, womit der Stückpreis auf knapp 70 Euro fällt. Zum Vergleich: Aktuell liegt der günstigste Preis für einen einzelnen Leuchtstab bei mindestens 88 Euro. Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.

Praktisch: Dank Akku können die Lichtstäbe kabellos genutzt werden, JBL gibt eine Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden an. Zusätzlich sind die Leuchten nach IPX4 spritzwassergeschützt, sodass der Stick auch für überdachte Außenbereiche oder die Terrasse infrage kommt. Die Details: Dieser Deal lohnt sich vor allem, weil Partylichter im Doppelpack deutlich mehr Effekt erzeugen als ein einzelner Lichtstab. Gerade mit Blick auf die anlaufende Fußball-WM kann das Set eine einfache Möglichkeit sein, die heimische Watchparty aufzuwerten!

Aber auch, wer seine vier Wände für den nächsten gemütlichen Filmabend oder eine Geburtstagsparty aufrüsten möchte, trifft mit den JBL-Leuchten im Doppelpack eine gute Wahl - dank Tink-Angebot lohnt sich das jetzt auch preislich. Etwas vielseitiger als die JBL-Leuchten sind die kleinen LED-Lightbars von Govee: Sie lassen sich mit 38 Zentimetern Länge mit einem Ständer aufstellen, horizontal platzieren oder als Hintergrundbeleuchtung direkt am Fernseher installieren. Die Ständer und Installations-Kits sind im Lieferumfang enthalten.

Die Lightbars von Govee eignen sich daher besonders gut für alle, die ihr Heimkino oder ihr Gaming-Erlebnis aufbessern möchten. Anders als die JBL-Leuchtstäbe funktionieren die Govee-Modelle jedoch nur im Kabelbetrieb und sind auch nicht für den Außenbereich geeignet





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