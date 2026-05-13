Tipps für einen entspannten Vatertag ohne Kater

Der Bollerwagen klappert über den Asphalt, das erste Bier zischt, und am Ende ist der Pegel doch höher als geplant. Was als feuchtfröhlicher Vatertag beginnt, endet am Morgen danach oft mit dröhnendem Schädel, flauem Magen und wackligem Kreislauf.

Das muss nicht sein. Mit ein paar einfachen Tricks kommen Sie deutlich besser durch den Feiertag. Zunächst einmal gilt: erst essen, dann trinken. Fettes und Kohlenhydrate sind in diesem Fall keine Sünde, sondern eine solide Grundlage.

Sie bremsen den Einfluss von süßen Mixgetränken, Sekt oder stark kohlensäurehaltigem Alkohol, die schneller ins Blut gehen und den Alkoholpegel rasant erhöhen. Auch die Getränke ständig zu wechseln, bekommt dem Körper nicht. Besser bei einer Sorte bleiben und auf Qualität statt Billigfusel setzen. Übrigens: Wer raucht, fühlt sich oft wacher und weniger betrunken, als er tatsächlich ist.

Genau das wird zum Problem. Viele unterschätzen ihren Alkoholpegel und greifen häufiger zum Glas. Also lieber auf die eine oder andere Kippe verzichten. Wer schon müde in den Vatertag startet, hat schlechte Karten.

Ein ausgeruhter Körper baut Alkohol effizienter ab und steckt Belastungen besser weg. Deshalb gilt auch nach der Feier: Viel trinken! Wasser füllt leere Speicher und hilft gegen den fiesen Nachdurst. Deftiges frühstücken, wie Eier, Gurken, Brühe & Co., bringt Mineralstoffe zurück.

Bei Übelkeit, hilft Brot mit Käse – sanft, aber effektiv. Eine weitere Unsichtbarkeit: Ein weiteres alkoholisches Getränk verschiebt die Beschwerden nur und belastet den Körper zusätzlich. Prinz Ingwer beruhigt den Magen und hilft gegen Übelkeit. Pfefferminzöl, auf Stirn und Schläfen aufgetragen, wirkt kühlend und entspannend – ideal bei Spannungskopfschmerzen





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