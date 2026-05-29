Tipps für einen sparsamen Kühlschrank

Mit diesen Tipps lässt sich der Energieverbrauch des Kühlschranks reduzieren und die Stromkosten senken.

Der Kühlschrank läuft rund um die Uhr und kann unbemerkt zum Stromfresser werden. Viele achten beim Kauf zwar auf die Energieeffizienzklasse. Doch im Alltag entscheidet sich oft an anderer Stelle, wie hoch die Stromkosten ausfallen: im vereisten Gefrierfach, bei falscher Temperatur oder undichten Türdichtungen .

Schon fünf Millimeter Eis können den Energiebedarf deutlich erhöhen. Der Grund: Eis wirkt wie eine Isolierschicht. Das Gerät muss stärker kühlen, der Kompressor springt häufiger an und der Verbrauch steigt. Wer regelmäßig abtaut, sobald sich im Gefrierfach eine sichtbare Eisschicht gebildet hat, ist Abtauen sinnvoll.

Dafür das Gerät ausschalten, Lebensmittel kühl zwischenlagern und das Eis langsam lösen lassen. Wichtig: Nicht mit scharfen Werkzeugen nachhelfen, das kann die Innenwände beschädigen. Nach dem Abtauen sollte das Fach trocken ausgewischt werden. So bildet sich nicht sofort wieder neues Eis.

Wer Lebensmittel gut verpackt und die Tür nur kurz öffnet, verhindert zudem, dass viel Feuchtigkeit ins Gerät gelangt. Viele Kühlschränke sind kälter eingestellt als nötig. Im Kühlbereich reichen in der Regel 7 Grad. Im Gefrierfach bleiben minus 18 Grad der Richtwert.

Jedes Grad kälter kann den Stromverbrauch erhöhen. Der Kühlschrank sollte nicht direkt neben Herd, Heizung oder in der prallen Sonne stehen. Je wärmer die Umgebung, desto stärker muss das Gerät kühlen. Auch heiße Speisen gehören nicht sofort in den Kühlschrank.

Besser erst abkühlen lassen. Ein weiterer Stromfresser sind undichte Türen. Sind die Dichtungen porös oder schließen sie nicht richtig, entweicht kalte Luft und das Gerät muss nachkühlen. Auch Staub an Lüftungsgittern oder Kühlrippen kann die Effizienz verschlechtern. Deshalb lohnt es sich, die Rückseite regelmäßig zu reinigen





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