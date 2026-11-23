Eure Toniebox ist vielseitiger als ihr denkt.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Die Toniebox kann mehr, als die meisten Familien ahnen. Viele kennen sie nur als simplen Abspieler: Figur drauf, Hörspiel läuft. Dabei bietet das Gerät eine ganze Reihe praktischer Funktionen, die den Alltag mit Kindern wirklich erleichtern können. Hierlassen sich darauf speichern, egal ob selbst eingelesene Geschichten, Lieder, Sprachnachrichten oder etwas ganz anderes.

Also read Geschwister von behinderten Kindern gehen oft unter: Fiona Zagacki will das ändern mit Tipps

Das Bespielen funktioniert über die Tonies-App oder direkt im Browser am Laptop. Unterstützte Formate sind MP3, AAC, FLAC und WAV. Gleichmäßige Hintergrundgeräusche beruhigen viele Babys und helfen beim Einschlafen. Weniger bekannt ist, dass die Tonies-App genau solche Sounds als kostenlose Inhalte anbietet, also.

Diese lassen sich auf einen Kreativ-Tonie laden und dann über die Box abspielen. Ein extra Gerät ist dafür nicht nötig. Die Toniebox sucht standardmäßig alle sieben Sekunden nach einem verfügbaren WLAN. Im Flugzeug oder wenn man die Funkaktivität reduzieren möchte, lässt sich das abstellen.

Advertisement

Dafür beide Ohren gleichzeitig etwa fünf Sekunden gedrückt halten,. Dann nur noch eines der Ohren rund drei Sekunden halten, bis die Box den Offline-Modus per Sprachausgabe bestätigt. Bereits gespeicherte Inhalte laufen weiterhin. Zum Deaktivieren einfach wieder beide Ohren fünf Sekunden halten, bis die LED aufhört zu blinken.

Wer eine Figur aus einer beliebten Reihe wie „Benjamin Blümchen“, „Bibi Blocksberg“ oder „Bibi und Tina“ besitzt, muss für eine neue Geschichte keine zweite Figur kaufen. Über den integrierten Shop in der Tonies-App lassen sich neue Folgen dieser Reihen. Einzelne Folgen kosten je nach Inhalt zwischen 2,99 und 6,99 Euro. Manche Hörspiele stehen sogar kostenlos zur Verfügung.

Die Toniebox 2 bringt drei Schlaf-Funktionen mit, die sich alle über die Tonies-App einrichten lassen. Der Sleep Timer fährt Lautstärke und Licht nach einer einstellbaren Zeit sanft herunter, bis die Box automatisch abschaltet. Morgens übernimmt der Sonnenaufgangswecker: Ein anwachsendes Licht erhellt das Zimmer, dazu kommt ein frei wählbarer Weckton. Damit der Wecker greift, darfdie maximale Lautstärke in vier Stufen begrenzen lässt: 25, 50, 75 oder 100 Prozent.

Einmal eingestellt, bleibt diese Grenze fest, unabhängig davon, wie oft Kinder an den Ohren der Box drehen. Voraussetzung ist, dass die Box beim Speichern der Einstellung eingeschaltet und im WLAN ist, damit sie sich synchronisiert. Die Toniebox lässt sich von mehreren Erwachsenen verwalten, auch wenn diese in einem anderen Haushalt leben. Dafür installiert die jeweilige Person die Tonies-App und erstellt ein eigenes Konto.

Advertisement

Die Eltern fügen dieses Konto dann. Danach können Großeltern zum Beispiel selbst aufgenommene Geschichten oder Sprachnachrichten auf einen Kreativ-Tonie laden, ganz unabhängig davon, wie weit entfernt Tonies SE wohnen. Alexa spielt Musik im ganzen Haus