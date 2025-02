Tipps von Experten für effektive E-Mails

Experten der Duke University geben wertvolle Ratschläge, wie man E-Mails effektiv verfassen und versenden kann, um sicherzustellen, dass wichtige Nachrichten nicht untergehen.

E-Mails sind im heutigen digitalen Zeitalter allgegenwärtig. Doch wie lässt sich sichern, dass wichtige Nachrichten nicht untergehen? Experten der Duke University geben wertvolle Tipps, um E-Mails effektiv zu verfassen und zu versenden. Professorin Candis Watts Smith betont die zunehmende Zahl von E-Mails , die zu einem Überfluss an Nachrichten führt.

Nathalia Davis, Assistentin der Personalchefin des Duke University Health Systems, erklärt die Bedeutung prägnanter Betreffzeilen, die den Inhalt der E-Mail sofort transparent machen. James Wilson, Mitarbeiter der Personalabteilung, empfahl aus eigener Erfahrung kurze und prägnante E-Mails, da lange Nachrichten oft abraten. Kommunikationsexperte Don Shortslef von Duke Learning & Organization Development rät zu maximal 200 Wörtern pro E-Mail und einer klaren Gliederung der Informationen. Wichtig ist weiterhin, die beste Zeit für den Versand zu wählen. Wilson rät von dem Versand wichtiger Nachrichten nachmittags ab, da die Wahrscheinlichkeit einer sofortigen Antwort sinkt. Stattdessen sollten diese früh am Morgen versandt werden, da sie dann höhere Öffnungsraten erzielen. Davis selbst plant den Versand seiner E-Mails oft am Nachmittag, schiebt sie aber auf den nächsten Morgen. Nicht jede E-Mail erhält eine immediate Antwort, was jedoch nicht bedeutet, dass sie ignoriert wird. Eine freundliche Erinnerung nach einigen Tagen kann in diesem Fall hilfreich sein. Smith betont, dass viele Menschen dankbar für solche „Pings“ oder „Nudges“ sind, insbesondere bei sehr beschäftigten Personen, da sie den Anstoß zur Bearbeitung der Anfrage geben können.Zusammenfassend empfehlen die Experten klare Betreffzeilen, prägnante Texte, den Versand der E-Mails früh am Tag und die Verwendung von freundlichen Erinnerungsmails, um die Erfolgsquoten von E-Mails zu erhöhen.





