Moderne Smartphones verfügen inzwischen über ausgeklügelte Schutzmechanismen gegen "Überhitzung" und "Überladung". Trotzdem lässt sich die Alterung der Akkuzellen nicht komplett verhindern, insbesondere das beschleunigt diesen Prozess. Eine empfangene Nachricht in der Kategorie "Hardware""Linke im Smartphone".

Moderne Smartphones verfügen inzwischen über ausgeklügelte Schutzmechanismen gegen "Überhitzung" und "Überladung". Trotzdem lässt sich die Alterung der Akkuzellen nicht komplett verhindern, insbesondere das beschleunigt diesen Prozess.

Ein ausgeschaltetes Gerät erreicht den gewünschten Ladestand schneller und verbleibt dann ohne weitere Belastung in diesem Bereich, etwa nur bis zu einem bestimmten Punkt aufgeladen und dann die restlichen Prozente kurz vor dem Wachen des Besitzers.

"Lidl" verkaufte bald einen eigenen Balkon-Kraftwerksspeicher zum Spaßpreis, wer diese Tipps befolgt, kann sein Handy länger vor dem Akkutausch bewahren oder spart sich vielleicht sogar den Kauf eines neuen Smartphones





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Smartphones Akkuzellen Eingekaufst Kommentar Funktion

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