Titanic-Fehler: Kameramann im Spiegel entdeckt

Mehr als 25 Jahre nach Release des Blockbuster-Hits „Titanic“ entdeckten Fans erneut Fehler im Film. Ein TikTok-Nutzer entdeckte kürzlich einen Kameramann, der sich im Spiegel der Tür in einer Szene befindet. Weitere Filmfehler wie Spiegelungen der Crew im Kesselraum werden von Fans berichtet. Die Entdeckung löste unter den Usern Debatten aus, da einige die Fehler als unerheblich für das Gesamterlebnis befinden, während andere sie als störend empfinden.

James Cameron s Meisterwerk „ Titanic “ gehört zu den erfolgreichsten Filmen weltweit und räumte ganze elf Oscars ab. Doch auch mehr als 25 Jahre nach der Veröffentlichung fallen Fans noch einige Fehler auf, die bislang unentdeckt blieben. Crew-Mitglieder im Bild, Logikfehler und Pannen – selbst große Hollywood-Blockbuster sind nicht frei von Filmfehler n. Vor 28 Jahren veröffentlichte James Cameron sein Meisterwerk „ Titanic “ mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio.

Nach 28 Jahren entdeckt ein Fan einen peinlichen Fehler in „Titanic“. In der Szene, wo Jack über die majestätische Treppe den Speisesaal der oberen Gesellschaftsschicht betritt, ist TikTok-Nutzer Raf Avilla ein Fehler aufgefallen. Demnach spiegelt sich im Glas der Tür ein Kameramann, wie der User in einem Clip festhält, welcher auf der Videoplattform viral ging. „Ist euch das jemals aufgefallen? Jetzt werdet ihr es ständig bemerken“, schrieb der Nutzer dazu. Einige andere Fans berichten in den Kommentaren, dass es in „Titanic“ auch weitere Filmfehler gegeben haben soll – in einer anderen Szene soll es etwa Spiegelungen der Crew im Kesselraum gegeben haben. Nach der neuen Enthüllung sind die User eher gespalten. „Na und? Wir wissen doch alle, dass es ein Film ist. In jedem Film gibt es Fehler“, meint etwa ein Nutzer. Einige zeigten sich lautOffenbar handelt es sich nicht um den einzigen Fehler in der besagten Szene. Denn ein weiterer Nutzer will festgestellt haben, dass die Tür einmal nach außen, später jedoch nach innen geöffnet wird. Filmfehler hin oder her – „Titanic“ gilt als einer der erfolgreichsten Filme weltweit. Das Katastrophenepos nahm ein dramatisches Ende: Letztendlich musste Jack, welcher von Leonardo DiCaprio gespielt wurde, sterben. James Cameron hatte damals aufgeklärt, weshalb Jack wirklich sterben musste: „Er musste sterben. Es ist wie bei Romeo und Julia. Es ist ein Film über Liebe, Aufopferung und Sterblichkeit. Die Liebe wird an ihrem Opfer gemessen.“ Und dann ging er noch weiter ins Detail: „Wir haben eine forensische Analyse mit einem Unterkühlungsexperten durchgeführt, der das Floß nachgebaut hat. Wir haben zwei Stuntmänner mit den gleichen Körpermassen wie Kate und Leo genommen und haben sie mit Sensoren ausgestattet. Dann haben wir sie in Eiswasser gelegt und mit verschiedenen Methoden getestet, ob sie beide hätten überleben können. Es gab keinen Weg, dass beide von ihnen hätten überleben können. Nur einer konnte überleben.





