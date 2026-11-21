Der historische Diamantring der Lucy Duff Gordon kommt am Samstag in Devizes zur Auktion. Der Ring war bei der Titanic-Katastrophe im Einsatz.

Ein historischer Diamantring, der einst am Finger von Lucy Duff Gordon funkelte, als die Titanic im eisigen Atlantik versank, steht heute im Rampenlicht. Die Auktion findet am Samstag in der englischen Stadt Devizes statt und dreht sich ausschließlich um seltene Erinnerungsstücke des legendären Schiffs. Der sogenannte Titanic-Ring ist das herausragende Exponat einer großen Spezialauktion des Auktionshauses Henry Aldridge & Son.

Dunkle Schatten auf der Rettung

Die Geschichte des Schmuckstücks ist untrennbar mit der umstrittenen Rettung des Ehepaars Duff Gordon verbunden. Als die Titanic sank, gelangten Lucy und ihr Ehemann Sir Cosmo Duff Gordon in Rettungsboot Nummer 1. Dieses Boot war offiziell für 40 Personen ausgelegt, wurde jedoch mit nur zwölf Insassen zu Wasser gelassen. Sieben dieser Personen waren Besatzungsmitglieder der Titanic, während Lucy und Cosmo zu den wenigen Überlebenden der Ersten Klasse gehörten.

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Die Art und Weise, wie sie das Unglück überlebten, löste nach der Katastrophe eine massive öffentliche Debatte aus. Sir Cosmo Duff Gordon geriet in die Kritik, weil er den Männern aus dem Rettungsboot auf dem rettenden Dampfer Carpathia Schecks über jeweils fünf Pfund ausgehändigt hatte. Der heutige Wert dieses Geldbetrags entspricht etwa 730 Euro pro Person.

Gespeist wurde die Kritik durch das Gerücht, Cosmo Duff Gordon habe die Besatzungsmitglieder damit bestochen, nicht zu den Menschen im eiskalten Wasser zurückzurudern, um den eigenen Platz im sicheren Boot zu behalten. Nach dem Untergang des Luxusliners wurde der Ring fortan nur noch als Titanic-Ring bezeichnet, da sein eigentlicher Name in den Schatten der Tragödie trat.

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Schätzwert und kommerzieller Hintergrund

Laut Angaben des Auktionshauses Henry Aldridge & Son liegt der geschätzte Marktwert des Diamantrings zwischen 80.000 und 120.000 Pfund. In Euro umgerechnet entspricht dies einem Höchstwert von bis zu 143.000 Euro. Diese Bewertung setzt den Ring in einen klaren finanziellen Kontext, der die historische Bedeutung des Objekts mit der aktuellen Nachfrage nach maritimen Sammlerstücken verknüpft.

Die Popularität der Geschichte der Duff Gordons reicht bis in die Popkultur hinein. Millionen von Kinobesuchern sind mit der Verfilmung durch James Cameron vertraut. In dem Film wurde Lucy Duff Gordon von Rosalind Ayres und Sir Cosmo Duff Gordon von Martin Jarvis dargestellt. Beide Figuren gehörten zur extravaganten Ersten-Klasse-Gesellschaft, in der sich auch die fiktiven Hauptfiguren Rose und Jack bewegten.

Der Auktionator setzt dabei auf Bekanntheitsgrad und Kontinuität. Lady Duff Gordon hatte bei Henry Aldridge & Son bereits im April 2026 für einen spektakulären Verkauf gesorgt. Damals wurde ihre persönliche Rettungsweste der Titanic für 670.000 Pfund versteigert. Dieser Erfolg unterstreicht die Bedeutung des Hauses für den Handel mit authentischem Material aus der Tragödie von 1912.

Umfang der Auktion und nächste Schritte

Der Titanic-Ring ist nur einer von vielen Höhepunkten der heutigen Veranstaltung. Ab 12 Uhr britischer Zeit kommen zahlreiche weitere Erinnerungsstücke unter den Hammer. Das Programm umfasst persönliche Gegenstände von Passagieren und Besatzungsmitgliedern, historische Dokumente sowie Briefe und weitere seltene Sammlerstücke.

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Durch die präzise Datierung der Aktion auf den kommenden Samstag bleibt die Information auch langfristig valide. Interessenten und Sammler weltweit können auf die Vielzahl der Objekte zugreifen, die das historische Ereignis dokumentieren. Die Auktion von Henry Aldridge & Son bietet somit einen direkten Zugang zur materiellen Geschichte der Titanic-Katastrophe.