Titans-Linebacker Jaylen Harrell erlitt einen Kreuzbandriss. Die NFL-Saison 2026 ist für ihn bereits vorzeitig vorbei. Er befindet sich aktuell in medizinischer Behandlung.

Die Tennessee Titans stehen vor einer weiteren schmerzlichen Hürde für ihren Linebacker Jaylen Harrell. Der Klub gab am Dienstag bekannt, dass sich Harrell einen Kreuzbandriss zugezogen hat, was sein Spieljahr 2026 abrupt beendet. Die Franchise betonte in einer offiziellen Stellungnahme, dass der Athlet noch im Krankenhaus medizinisch versorgt werde und man ständig mit seiner Familie in Kontakt stehe.

Details zur Verletzung und medizinische Versorgung

Tennessee Lions und das medizinische Team der Titans arbeiten derzeit intensiv daran, weitere Details zum genauen Hergang der Verletzung zu ermitteln. Jaylen Harrell befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung, während die Verantwortlichen der Franchise darum bitten, die Privatsphäre des Spielers und seiner Angehörigen in dieser schwierigen Zeit zu respektieren. Man wird zu einem späteren Zeitpunkt, sobald weitere Informationen vorliegen, ein neues Statement abgeben.

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Harrells Weg zu den Titans und vergangene Leistungen

Harrells Karriere in der National Football League begann mit dem Draft im Jahr 2024, als ihn die Tennessee Titans in der siebten Runde auswählten. Sein Debüt in der höchsten amerikanischen Spielklasse feierte er direkt im ersten Saisonspiel gegen die Chicago Bears. In der folgenden Spielzeit 2025 konnte sich der Defensive Player im Kader etablieren und absolvierte insgesamt 17 Einsätze für das Team aus Tennessee.

Ende der Saison 2026 vorzeitig erreicht

Die aktuelle Diagnose des Kreuzbandrisses hat zur Folge, dass Harrell die NFL-Saison 2026 nicht mehr bestreiten wird. Die Verletzung trat Mitte August auf, also bereits in der Phase vor der regulären Spielzeit. Der Schaden wurde während eines Preseason-Spiels gegen die Tennessee Titans festgestellt, wodurch eine Wiedergenesung vor der neuen Saison nicht mehr möglich war.

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Es ist nicht das erste Mal, dass sich Harrell schwerer verletzte. Bereits zuvor erholte er sich von einem Kreuzbandriss, weshalb er in der aktuellen Phase nicht im Kader seines Teams stand. Die erneute Verletzung markiert jedoch einen weiteren Rückschlag für seine junge Karriere, da die Genesung von einem solchen Bandriss oft monatelange Rehabilitation erfordert.

Neue Informationen zu Übertragungsrechten

Neben den sportlichen Entwicklungen steht auch das letzte internationale Spiel der Saison bevor. Die Begegnung zwischen den Minnesota Vikings und den San Francisco 49ers wird live im Free-TV sowie über digitale Ticker und Stream-Angebote verfügbar sein. Fans können das Event verfolgen, während die Liga weiterhin ihre internationalen Präsenz ausbaut.