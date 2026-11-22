NFL-Defensive End Jaylen Harrell liegt nach einem tödlichen Unfall mit einem Uber schwer verletzt im Krankenhaus. Details zum Vorfall in Tampa.

Der US-amerikanische American-Football-Spieler Jaylen Harrell befindet sich in schwerem Zustand in einem Krankenhaus in Tampa, Florida. Der Defensive End der Tennessee Titans erlitt bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Morgen schwere Kopfverletzungen und wurde bewusstlos. Der Vorfall ereignete sich auf dem Weg zu einer vereinbarten Abholung durch einen Uber -Fahrer.

Schwerer Verkehrsunfall in Tampa mit Uber

Die Tennessee Titans bestätigten am Samstag offiziell, dass der 24-jährige Spieler nach einem schweren Autounfall medizinisch behandelt wird. Der Verein teilte mit, dass man in ständigem Kontakt mit der Familie von Jaylen Harrell steht und weitere Informationen gesammelt werden. Laut Polizeiberichten geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kollidierte mit einem anderen Auto und prallte anschließend gegen einen Strommast. Harrell war zu diesem Zeitpunkt nicht angeschnallt.

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Angreifender Spieler und Unfallhergang

Detaillierte Berichte deuten darauf hin, dass Harrell den Uber-Fahrer während der Fahrt angegriffen hat. Der Fahrer kam am vereinbarten Zeitpunkt, woraufhin der NFL-Spieler hinten in den weißen Kia Sorento stieg. In der Rückbank kam es zu einer Auseinandersetzung, die den Unfall verursachte. Die genauen Gründe für diesen Angriff sind derzeit nicht bekannt.

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Verletzungsschwere und BIP-Verletzung

Harrell wurde durch den Aufprall nach vorne geschleudert und knallte gegen die Windschutzscheibe, woraufhin er das Bewusstsein verlor. Der Uber-Fahrer, ein Mann in den Dreißigern, erlitt nur leichte Verletzungen. Die 50-jährige Fahrerin des zweiten beteiligten Fahrzeugs blieb unverletzt. Harrell suffers ernsthafte Verletzungen, über die der Gesundheitszustand im Einzelnen nichts bekannt ist.

Saisonende und Comeback-Hoffnungen

Dieser Vorfall trifft die Titans in einer schwierigen Phase. Das Team steht am Ende der AFC South und hat seine Saison praktisch verloren. Das nächste Spiel gegen die Dallas Cowboys am Samstagabend wurde verschoben. Harrell hatte sich diesen Sommer im ersten Vorbereitungsspiel das Kreuzband gerissen und befand sich seitdem in der Rehabilitation.