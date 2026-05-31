Titelverteidigung verpasst: U19 des 1. FC Köln verliert Endspiel um die Deutsche Meisterschaft

Die U19 des 1. FC Köln hat das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren mit 0:2 in Hoffenheim verloren. Die Führungsetage des FC Köln war unter den über 2000 mitgereisten Fans auf der Tribüne, aber die Jungs des FC hatten von Beginn an erhebliche Probleme.

Die U19 des 1. FC Köln hat das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren mit 0:2 in Hoffenheim verloren. Die Führungsetage des FC Köln war unter den über 2000 mitgereisten Fans auf der Tribüne, aber die Jungs des FC hatten von Beginn an erhebliche Probleme.

In der 18. Minute traf Naumann per Freistoß aus 18 Metern zum 1:0, was auch auf die schlechte Position der Köln-Mauer zurückzuführen war. Hoffenheim drehte danach richtig auf, spielte den FC fast schon schwindelig und hatte eine Top-Chance nach der anderen. Glück für den FC, dass nur noch Sherlock auf 2:0 erhöhen konnte.

Kurz vor der Pause hatte Köln mit drei Großchancen innerhalb von wenigen Minuten auf den Anschluss, aber die ganz großen Chancen blieben aus. Im Gegenteil: In der 90. Minute verhinderte FC-Keeper Schmitz mit einer Klasse-Parade gegen TSG-Stürmer Creta das 0:3. Ärgerlich war, dass die Hoffenheim-Kicker in der zweiten Hälfte oft auf Zeit spielten, was zwölf Minuten Nachspielzeit beinhaltete.

Fynn Schenten, der bei den FC-Profis in der abgelaufenen Saison auf sieben Einsätze gekommen war, hatte nicht seinen besten Tag und wurde in der 70. Minute ausgewechselt. Mit der Final-Pleite hat der Köln-Nachwuchs zudem die Qualifikation zur Youth League verpasst





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1. FC Köln U19 Deutsche Meisterschaft A-Junioren Hoffenheim

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