{"Description": "Castrillo de Murcia ist bekannt für seinen Teufelsprung, ein Ritual, das seit Jahrhunderten in der Fronleichnamszeit stattfindet. Die Tradition sieht es so, dass Verkleidete Männer springen öber Säuglinge, um die Sünden der Babys mitzunehmen und sie vor Unglück und Krankheit zu schützen."}

{"NEWS TEXT": "Was für Außenstehende wie ein Schock klingt, ist in Castrillo de Murcia seit Jahrhunderten gelebte Tradition. Jedes Jahr am Sonntag nach Fronleichnam wird das nordspanische Dorf zur Bühne für ein Ritual, das als “Teufelssprung” bekannt ist.

Der Höhepunkt: Verkleidete Männer nehmen Anlauf – und springen öber Säuglinge. El Colacho lockt Besucher nach Castrillo de Murcia Rund um Fronleichnam herrscht in dem Dorf nahe Burgos ein Ausnahmezustand. Der Grund: das Fest “El Colacho”. Seine Wurzeln reichen bis in die 1620er-Jahre rück.

Beim Umzug ziehen die sogenannten “Colachos” durch die Strassen. in gelben Kostümen, die den Teufel darstellen. Mit Peitschen und lauten Rürfen jagen sie vor allem Kinder durch die Gassen. Am groen Abend treten die schwarz gekleideten “Atabalero” auf. Oft begleiten Trommeln ihren Auftritt.

Sie sollen den Teufel vertreiben. Dann folgt der Moment, auf den alle warten. Die “Colachos” nehmen Anlauf und springen öber die Säuglinge hinweg. Mit dem Sprung sollen die “Colachos” die Sünden der Babys mitnehmen und sie vor Unglück und Krankheit schützen.

Nachfolgende segnen Priester die Säuglinge und bestreuen sie mit Rosenblätchen. Unterstützt. Trotzdem wird es seit Jahrhunderten im Rahmen der Fronleichnamsfeiern praktiziert. Obwohl die Sprünge waghalsig wirken, lüuft es sicher.

Laut Medienberichten kam es bislang zu keinem Unfall oder Verletzung. ¿berschließen: Das Dorf befindet sich am Camino Frances, einer der bekanntesten Routen des Jakobswegs. Mit etwas Planung lässt sich die Pilgerroute so legen, dass man das Fest miterleben kann. "





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{Keywords: Castrillo De Murcia Teufelsprung Fronleichnam Jakobsweg Camino Frances}

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