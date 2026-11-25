Laut TK-Gesundheitsreport 2026 fühlen sich Frauen zwischen 35 und 55 Jahren deutlich stärker belastet als Männer. Care-Arbeit und Wechseljahre sind Hauptursachen für die mentale Überforderung der berufstätigen Mütter.

Laut dem veröffentlichten TK-Gesundheitsreport 2026 fühlen sich mehr als die Hälfte der berufstätigen Frauen in der Lebensmitte sowohl körperlich als auch mental überlastet. Die Daten der Techniker Krankenkasse zeigen eine deutliche Diskrepanz zwischen der wahrgenommenen Gesundheit und den offiziellen Krankenständen. Besonders betroffen sind Frauen im Alter von 35 bis 55 Jahren, die einer extremen Mehrfachbelastung durch Beruf, Kindererziehung und Pflegeaufgaben ausgesetzt sind.

Hohe mentale Belastung bei Frauen im Vergleich

Die Ergebnisse der Untersuchung belegen, dass berufstätige Frauen zwischen 35 und 55 Jahren deutlich stärker belastet sind als gleichaltrige Männer. Knapp 60 Prozent der befragten Frauen stufen ihren Gesundheitszustand als mittelmäßig oder schlecht ein. Im direkten Vergleich dazu geben nur rund 47 Prozent der Männer an, ihre Gesundheit nicht als gut zu bewerten. Besonders gravierend ist die Lücke im Bereich der psychischen Gesundheit. 22 Prozent der Frauen bewerten ihre mentale Verfassung als schlecht, während dieser Wert bei Männern bei 15 Prozent liegt.

Also read Frauen in der Lebensmitte: 'Frauen ertragen viel zu viel'

Ein zentraler Faktor für diese Ungleichheit ist die Verteilung der unbezahlten Arbeit im Haushalt und in der Familie. 46 Prozent der Frauen kümmern sich neben ihrem Hauptjob noch um ein Kind oder pflegen einen Angehörigen. Bei den Männern liegt dieser Anteil bei etwa einem Drittel. Die Erziehungsaufgaben werden von Müttern im Durchschnitt weiterhin übernommen. Für 64 Prozent der Frauen ist diese Care-Arbeit eine erhebliche Belastung. Mehr als die Hälfte der Frauen, die Pflegetätigkeiten ausüben, geben an, sich im Alltag häufig oder ständig gestresst zu fühlen.

Care-Arbeit blockiert Karriere und Arbeitszeit

Die Übernahme von Care-Arbeit hat weitreichende Folgen für die berufliche Entwicklung von Frauen. Die Befragung der Techniker Krankenkasse zeigt, dass familiäre Pflege- und Betreuungsverantwortung maßgeblich die Aufstiegsmöglichkeiten und die Arbeitszeitgestaltung beeinflusst. Mit einem Anteil von 56 Prozent ist Care-Arbeit der mit Abstand häufigste Grund dafür, dass Frauen in der Lebensmitte ihre Arbeitszeit reduzieren. Gesundheitliche Gründe spielen hier nur eine untergeordnete Rolle und werden von sieben Prozent der Frauen als Hauptursache genannt.

Advertisement

Trotz dieser hohen subjektiven Belastung zeigt sich dies nicht in einem deutlich höheren Krankenstand. Frauen waren im vergangenen Jahr im Schnitt 20,1 Tage krankgeschrieben. Im Vergleich dazu fehlten Männern durchschnittlich rund drei Tage weniger. Experten weisen darauf hin, dass die Fehlzeiten nur die Spitze des Eisbergs darstellen. Frauen reißen sich häufiger zusammen und kommen trotz gesundheitlicher Beschwerden zur Arbeit.

Die Studie dokumentiert, dass Frauen durchschnittlich 6,8 Tage trotz Krankheit zur Arbeit erschienen. Männer waren an 5,6 Tagen krank bei der Arbeit. Langfristig könnte dieses Verhalten zu einer Zunahme von Krankmeldungen wegen psychischer Erkrankungen führen. Das Unterdrücken von Gefühlen, hoher Zeitdruck und eine schlechte Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben belasten den Organismus stark. Depressionen, Belastungs- oder Angststörungen sind jetzt schon die häufigste Ursache für Fehlzeiten bei Frauen.

Wechseljahre verschärfen die gesundheitliche Lage

Als weiterer belastender Faktor wird der Gesundheitsreport die Wechseljahre identifiziert. Amelie Wiedemann vom Beratungsunternehmen DearEmployee, das die Befragung im Auftrag der TK durchführte, weist darauf hin, dass psychische Diagnosen oft eng mit den hormonellen Veränderungen zusammenhängen. Die Beschwerden gehen weit über die bekannten körperlichen Symptome wie Hitzewallungen hinaus. Da die Symptome häufig anderen Ursachen zugeschrieben werden, bleibt passende Unterstützung oft aus.

Die Befragung zeigt, dass gut jede zweite Frau in der Lebensmitte häufig unter Kopf- oder Nackenschmerzen und Schlafstörungen litt. Fast die Hälfte der Frauen klagte vergangenes Jahr über Erschöpfung. 46 Prozent gaben Reizbarkeit an, und 40 Prozent litten unter Gelenk- und Muskelbeschwerden. 37 Prozent berichteten von einer häufigen depressiven Verstimmung. Hitzewallungen rangierten mit knapp 32 Prozent deutlich weiter hinten.

Advertisement

Ob die Beschwerden tatsächlich ursächlich von den Wechseljahren stammen, kann die Befragung nicht belegen. Dennoch behandelt die Mehrheit der Frauen ihre Symptome nicht, obwohl sie sich im Alltag und in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt fühlen. Im Jahr 2025 waren Frauen in der Lebensmitte fast fünf Tage mit einer psychischen Diagnose krankgeschrieben. Bei Männern waren es knapp drei Tage.

Forderungen nach flexibleren Arbeitsbedingungen

Um die hohe Belastung zu reduzieren, fordern die Arbeitnehmerinnen vor allem flexiblere Arbeitszeiten. Der Report schlägt vor, dass insbesondere Unterstützung bei der Pflege- und Betreuungsverantwortung sowie in gesundheitlichen Belangen Frauen dabei helfen könnte, ihre beruflichen Ressourcen besser zu nutzen. Fast 40 Prozent der befragten Frauen wünschen sich eine offene Kommunikation im Betrieb zu Wechseljahresbeschwerden.

Zudem werden Rückzugsmöglichkeiten bei akuten Beschwerden, flexible Arbeitszeiten sowie eine Sensibilisierung der Mitarbeitenden und der Führungskräfte gefordert. Für den Report wurden bundesweit 1512 beschäftigte Frauen zwischen 35 und 55 Jahren sowie 509 Männer befragt. Zusätzlich wurden 700 Arbeitgeber einbezogen. Es wurden Daten der bei der TK versicherten Erwerbstätigen sowie weitere Routinedaten der TK ausgewertet. Die Stichproben sind nicht im strengen Sinn repräsentativ für die deutsche Erwerbsbevölkerung.