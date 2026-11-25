Ergebnisse des TK-Gesundheitsreports 2026 zeigen: Fast 60 Prozent der Frauen zwischen 35 und 55 Jahren leiden unter psychischer und körperlicher Belastung durch Karriere und Care-Arbeit.

Erwerbstätige Frauen zwischen 35 und 55 Jahren schätzen ihren Gesundheitszustand deutlich negativer ein als ihre männlichen Kollegen. Laut dem TK-Gesundheitsreport 2026 bewerten knapp 60 Prozent dieser Gruppe ihre Gesundheit als mittelmäßig oder schlecht. Diese hohe Belastungsquote wird auf eine extreme Mehrfachbelastung aus Beruf, Familie und den biologischen Veränderungen in der Lebensmitte zurückgeführt.

Erhebliche Unterschiede im Gesundheitszustand

Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse (TK), stellt fest, dass Frauen in dieser Altersklasse körperlich und psychisch deutlich stärker unter Druck stehen als gleichaltrige Männer. In der repräsentativen Befragung gaben 59,5 Prozent der berufstätigen Frauen zwischen 35 und 55 Jahren an, ihr allgemeiner Gesundheitszustand sei schlecht oder mittelmäßig. Im Vergleich dazu nannten nur rund 47 Prozent der männlichen Befragten ähnliche Einschränkungen. Besonders alarmierend ist die Situation bei der mentalen Gesundheit: Während 15 Prozent der Männer ihre psychische Verfassung als schlecht einstuften, sind es bei den Frauen 22 Prozent, also gut ein Fünftel.

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Datenbasis und Methodik der Studie

Die Daten für den TK-Gesundheitsreport 2026 mit dem Titel "Frauengesundheit in der Lebensmitte: zwischen Kind, Karriere und Wechseljahren" wurden im März 2026 erhoben. Das Beratungsunternehmen DearEmployee befragte bundesweit 1.512 beschäftigte Frauen und 509 Männer im Alter von 35 bis 55 Jahren. Zudem wurden 700 Arbeitgeber interviewt, um die Perspektive der Unternehmen zu Gesundheit, Care-Arbeit und den Wechseljahren am Arbeitsplatz zu erfassen. Das zentrale Ziel der Untersuchung war es, herauszufinden, welche spezifischen Unterstützungen Frauen in der Lebensmitte benötigen, um ihr volles Potenzial am Arbeitsmarkt ausschöpfen zu können.

Der Care-Gap als Hauptursache für Belastung

Ein zentrales Problem ist der sogenannte Care-Gap. Frauen versorgen deutlich häufiger als Männer Kinder oder pflegen Angehörige. Kombinieren sich diese familiären Pflichten mit den Symptomen der Wechseljahre, wie Kopfschmerzen, Nackenproblemen, Schlafstörungen und extremer Erschöpfung, steigt das Risiko für Krankheiten massiv. Jens Baas warnt davor, dass diese Frauen gezwungen sind, in Teilzeit zu gehen oder sogar früher in Rente zu gehen. Dies führt nicht nur zu persönlicher Belastung, sondern dazu, dass der Arbeitsmarkt wertvolle, gut ausgebildete und erfahrene Fachkräfte verliert.

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Scheinbar geringe Fehlzeiten bei hoher Belastung

Paradoxerweise zeigen die Zahlen der Techniker Krankenkasse keine deutlich höheren Krankenstände für diese Gruppe. Im Jahr 2025 lag die Fehlquote der TK-versicherten Erwerbstätigen zwischen 35 und 54 Jahren bei durchschnittlich 20,1 Tagen. Das ist sogar leicht unter dem Durchschnitt aller Altersgruppen, der bei 21,7 Tagen lag. Lisa Weller vom Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen erklärt, dass Frauen ihre Beschwerden oft unterdrücken und trotz gesundheitlicher Probleme zur Arbeit kommen. Langfristig führt dies dazu, dass psychische Diagnosen wie Depressionen, Belastungs- und Angststörungen neben Erkältungskrankheiten zu den häufigsten Ursachen für Fehlzeiten bei Frauen werden.

Wünsche nach flexibleren Arbeitsmodellen

Amelie Wiedemann von DearEmployee betont, dass psychische Diagnosen eng mit den Wechseljahren verknüpft sein können, die von vielen als Privatsache wahrgenommen werden. Gleichzeitig äußern rund 42 Prozent der befragten Frauen, bei denen solche Angebote fehlen, den Wunsch nach einem leichteren Wechsel zwischen Voll- und Teilzeitzeit. Zudem wünschen sich knapp 40 Prozent eine offene Kommunikation über Beschwerden und Rückzugsmöglichkeiten. Studien zeigen, dass Betriebe durch den Austausch unter Kolleginnen und Kollegen die psychische Gesundheit positiv beeinflussen können, während ungünstige Körperhaltung und Zeitdruck die Beschwerden verstärken.