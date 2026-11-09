TMTG Quartalsgewinn und Unicredit Rekorde: US-Präsident Trumps Media und Italienische Bank im Fokus

Donald Trumps TMTG erzielt 409 Millionen Dollar Gewinn durch Truth API. Unicredit meldet Rekordumsatz, während Cewe und Hannover Rück ihre Prognosen anpassen.

Die Trump Media & Technology Group, das von US-Präsident Donald Trump gegründete Unternehmen, hat im dritten Quartal einen deutlichen Sprung in die Gewinnzone vollzogen. Der Nettogewinn belief sich auf 409,7 Millionen Dollar, was einem massiven Gegensatz zum Verlust von 54,8 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht. Dies wurde am Montag offiziell bekannt gegeben und markiert eine signifikante Wende für die TMTG.

Truth API Generiert Einnahmen durch Schnellen Zugriff

Der Haupttreiber für den Umsatzanstieg, der sich auf 3,0 Millionen Dollar verdreifachte, ist das neue Datenlizenzierungsgeschäft namens Truth API. Dieses System bietet zahlenden Abonnenten einen schnellen Zugriff auf Beiträge des US-Präsidenten auf der Plattform Truth Social. Dabei kooperiert TMTG mit großen Finanz- und Handelspartnern, die für diesen privilegierten Zugang monatliche Gebühren zwischen 60.000 und 100.000 Dollar entrichten. Kunden wie Bloomberg, Susquehanna International Group und Jump Trading sind in diesem exklusiven Kreis enthalten.

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Zusammen mit dem Streaming-Dienst Truth+ steuerte die entsprechende Sparte 1,8 Millionen Dollar zu den gesamten Einnahmen bei. Trotz der positiven Quartalszahlen verzeichnete die TMTG-Aktie im Jahr 2026 insgesamt fast 70 Prozent Wertverlust. Seit den Zwischenwahlen, bei denen die Demokraten die Kontrolle über Repräsentantenhaus und Senat übernahmen, brach der Kurs um rund 32 Prozent ein. Interims-Chef Kevin McGurn betonte jedoch, dass das operative Geschäft von politischen Schlagzeilen unbeeindruckt sei.

Unicredit Meldet Rekordeinnahmen Für Das Gesamtjahr

Auch die italienische Großbank Unicredit feierte im dritten Quartal einen historischen Erfolg und erzielte einen Rekordgewinn. Der Nettogewinn stieg um 24 Prozent auf 3,26 Milliarden Euro, wie die Mailänder Bank am Montag mitteilte. Damit übertraf das finanzielle Ergebnis sämtliche vorherigen Markterwartungen und Analystenschätzungen deutlich. Die Bank bestätigte damit ihre Stärke im europäischen Finanzsektor trotz komplexer makroökonomischer Bedingungen.

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Neben dem aktuellen Quartalsergebnis hob Unicredit zudem die Prognose für den Gesamtjahresgewinn vor außerordentlichen Belastungen an. Die neue Erwartungshaltung liegt deutlich mehr als 11,5 Milliarden Euro, zuvor lag die Grenze bei mehr als 11 Milliarden Euro. Parallel dazu wurde die geplante Zwischendividende auf 4,5 Milliarden Euro erhöht, was die finanzielle Robustheit des Instituts unterstreicht und den Aktionären unmittelbare Erträge sichert.

Cewe Belastet Durch Übernahmekosten Für Kodak

Im Gegensatz dazu muss der Foto-Dienstleister Cewe Belastungen durch die Übernahme der Fotostationen von Kodak Alaris verkraften. Die vor der Übernahme anfallenden Kosten beliefen sich auf 9,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Oldenburg mitteilte. Diese Ausgaben belasten den operativen Gewinn des Jahres 2026 direkt und haben Einfluss auf die künftige Gewinnmarge des bekannten Herstellers von Fotobüchern und Personalisierungsprodukten.

Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) wird sich dadurch auf 75,5 bis 81 Millionen Euro einstellen, was 9,5 Millionen Euro unter dem ursprünglich geplanten Wert liegt. Unter dem Strich verbleibt ein Gewinn im fortzuführenden Geschäft von 51 bis 56 Millionen Euro, gegenüber den vorherigen 57 bis 62 Millionen Euro. Der operative Umsatz wird jedoch weiterhin in einer Bandbreite von 780 bis 810 Millionen Euro erwartet, was zeigt, dass das Kerngeschäft stabil bleibt.

Hannover Rück Und Gea Bestätigen Positive Aussichten

Die Hannover Rück nimmt trotz bröckelnder Preise weiterhin Kurs auf ihre Jahresziele. Der Rückversicherungswuchs in den ersten neun Monaten 2026 belief sich wechselkursbereinigt auf ein Prozent auf 19,5 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern stieg um knapp sieben Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Der Vorstandschef Clemens Jungsthöfel betonte den Fokus auf diszipliniertes Underwriting und ein schlankes Geschäftsmodell, das profitables Wachstum in allen Marktphasen ermöglicht.

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Parallel dazu hat der Anlagenbauer Gea im dritten Quartal zugelegt und seine Prognose für das Geschäftsjahr bestätigt. Der Auftragseingang stieg um 20,3 Prozent auf 1,65 Milliarden Euro und der Umsatz verbesserte sich um sieben Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Beide Konzerne übertrafen somit die Markterwartungen. Gea bekräftigte die im Sommer angehobene Prognose, die für 2026 ein organisches Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent vorsieht, was auf eine starke Nachfrage nach komplexen Industrieanlagen hindeutet.