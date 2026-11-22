Der frühere TV-Star Tobi Schlegl berichtet von einem lebensgefährlichen Angriff während seines Einsatzes als Notfallsanitäter in Hamburg. Seine bewegende Bilanz nach dem Vorfall.

Der 49-jährige Tobi Schlegl, einst bekannt als Moderator bei Viva und im ZDF, steht nun im Mittelpunkt, weil er während seiner Tätigkeit als Notfallsanitäter selbst zum Opfer eines Angriff s wurde. Der ehemalige Fernsehstar arbeitet seit rund zehn Jahren im Rettungsdienst in Hamburg und hat sich dort eine neue berufliche Identität geschaffen, die fernab der Öffentlichkeit liegt.

Gewalttätiger Einsatz in Hamburg

Schlegl gab am Samstag öffentlich bekannt, dass er bei einem Diensteinsatz bedroht und angegriffen wurde. Obwohl er äußerlich unverletzt blieb, bezeichnete er den Vorfall in einem Beitrag auf Instagram als extrem lebensgefährlich. Er betonte, dass es alles verdammt knapp gegangen sei und der Angriff ihn emotional tief erschüttert hat, auch wenn keine körperlichen Spuren sichtbar sind.

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Ursprünge im Fernsehen

Bevor er den Notdienst wählte, prägte Schlegl als Moderator das Bilder der Popkultur. Bei dem Musiksender Viva war er eine feste Größe und moderierte später auch das ZDF-Kulturmagazin "aspekte". Diese Zeit ist jedoch schon länger Vergangenheit, da er vor rund einem Jahrzehnt eine radikale Entscheidung traf, um seinem bisherigen Leben einen neuen Sinn zu geben.

Sehnsucht nach Tiefe

Für den Wechsel in den Rettungsdienst gab Schlegl später die "Sehnsucht nach Tiefe" als Hauptmotiv an. Er kündigte beim ZDF und begann eine Ausbildung, um Menschen direkt helfen zu können. Nach drei Jahren intensiver Ausbildung legte er erfolgreich das Staatsexamen als Notfallsanitäter ab und widmete sich seither dem harten Alltag des Notdienstes.

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Einsätze im Mittelmeer

Die Erfahrung als Notfallsanitäter führte Schlegl auch über die Grenzen der Stadt hinaus. So war er unter anderem auf dem Seenotrettungsschiff "Sea-Eye 4" im Mittelmeer im Einsatz. Diese Arbeit bezeichnete er in der Vergangenheit als die härteste Herausforderung seines gesamten Lebens, was seine Belastbarkeit und seinen Einsatzwillen unter extremen Bedingungen belegt.

Erschütterung und Zweifel

Trotz seiner langjährigen Erfahrung mit Krisensituationen war der jüngste Vorfall für den erfahrenen Sanitäter nicht zu verkraften. Er postete die Frage: "Warum zur Hölle machen Menschen so etwas?" Für einen kurzen Moment habe er sogar am Guten im Menschen gezweifelt, wollte diesem negativen Gedanken jedoch keinen Raum geben, da er nicht so denken will.

Aktuelle Arbeit und Kritik

Neben seiner Tätigkeit als Sanitäter hat sich Schlegl auch als Autor einen Namen gemacht und Romane sowie Sachbücher veröffentlicht. Zudem engagiert er sich in einem Kriseninterventionsteam, das Menschen nach besonders belastenden Erlebnissen unterstützt. Nun belastet ihn jedoch ein Erlebnis, das ihn nicht loslässt, obwohl er über Ort, Zeitpunkt und Täter keine genauen Angaben macht.