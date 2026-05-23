Tobias Breer, 62 Jahre alt, erlernte den Marathonlauf als Ordenspriester. Hinter seiner Initiative für die Sammlung von Spendengeldern betonen wir, dass der Haupteur dovedit 's, Kinder in Not, universelere Zustände zu verbessern. Widerlegung von Camera und Cookies. Influencer fit Influencer fit

Sonntags früh aufstehen, 42 Kilometer laufen, dann die Messe halten - für Tobias Breer ist das keine Ausnahme, sondern Alltag. Der 62-jährige Ordenspriester aus der Herz-Jesu-Gemeinde in Duisburg -Neumühl hat schon mehr als 400 Marathons auf sieben Kontinenten absolviert.

Dabei hat er etwas geschafft, das kaum ein Sportler von sich sagen kann: 2,2 Millionen Euro Spendengelder für Kinder in Not gesammelt. zu verbinden. Seitdem macht er an jedem Start Werbung für seine Projekte, gewinnt Geldgeber. Unter den Folgen von Armut leiden vor allem Kinder. Ihre Zukunft, Gesundheit und Bildung stehen für mich im Mittelpunkt, sagt der durchtrainierte Schwimmer, Kinder-Kochschule und Reittherapie.

Seine mehr als 400 Langstreckenläufe ermöglichten die Gründung der Sozialeinrichtung LebensWert gGmbH. Sponsorengelder sichern drei Stellen in der Gemeinde. Wer etwas bewegen will, muss sich bewegen, sagtallein. Auf seinen insgesamt mehr als 400 Marathon- und Extremrennen folgten in dem vergangenen Jahr und insgesamt mehr als 60.000 Kilometer gelaufen.

Seine längste Distanz führte ihn 172 Kilometer durch die Wüste (Oman-Ultramarathon). Nach sechs Tagen kam er ins Ziel. Seine Spenden fließen unter anderem in einen Kindergarten-Neubau. Es ist schon die vierte Kita in Togo, die durch den deutschen Leistungssportler realisiert werden kann.

Der Wichtigste Challenge dabei: die Lauftermine mit den Aufgaben als Gemeindepriester zu koordinieren, Denn Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen und Messen hält er natürlich auch ab. Viele Predigten verfasse er beim Laufen. Zeit, ohne Ablenkung fokussiert nachzudenken, erklärt er. Geld, ohne das das Leben in der Neumühler Herz-Jesu-Gemeinde ein schlechteres wäre.

Der Gedanke ans Aufhören ist deshalb noch ganz weit weg... Der 84. Geburtstag ist sein Traum





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Duisburg Neumuehl World Megamarathon Ranking Kinder In Not Go Fundraising Sportlicher Leistung Solange Live Tobias Breer World Megamarathon-Ranking Außenweltmarathon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Familie aus Deutschland entführt, Kinder in Sicherheit - Tatreported in Portugiesischem und französischen MedienSeriöse Nachrichtenagentur berichtet, dass die Mutter von zwei weinenden Kindern, die auf einer Straße in Portugal entdeckt worden waren, festgenommen wurde und immer noch gesucht wird. Der Vater hat Anzeige erstattet und die Ermittlungen laufen in Frankreich, Spanien und Portugal. Die Kinder befinden sich derzeit in einem Krankenhaus und in Sicherheit, sie lebten bisher bei ihrem leiblichen Vater, wurden jedoch von der Mutter und ihrem neuen Freund entführt.

Read more »

Reinhold Messner klagt über seine Kinder: „Ich wurde entsorgt“Reinhold Messner hat sein Erbe zu Lebzeiten an seine Kinder übertragen. Nach der Erbregelung äußert die Bergsteiger-Legende nun Jahre später seine Enttäuschung.

Read more »

Trennung und Umzug: Ryan Lochte kämpft um seine KinderFamilienzerrissenheit bei Ryan Lochte: Der Schwimmstar pendelt für neuen Job und muss um Nähe zu seinen Kindern kämpfen.

Read more »

Sommerhaus-Kandidat Tobias Pankow bald in 'Bauer sucht Frau'Vom Sommerhaus ins Bauernhaus: Tobias Pankow traut sich und hofft nun, auf RTL die große Liebe zu finden.

Read more »