Tobias Kuster stellt im Gefängnis Weltrekord auf

Der wegen Mordes verurteilte Tobias Kuster hat im Schweizer Gefängnis einen neuen Weltrekord mit 1073 Burpees aufgestellt und steht nun im Guinnessbuch.

Der im Kanton Aargau inhaftierte Tobias Kuster hat eine bemerkenswerte sportliche Leistung vollbracht und dadurch internationale Aufmerksamkeit erregt. Der 33-Jährige, der sich zurzeit in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg befindet, hat sich am 27. Februar 2026 in das Guinnessbuch der Rekorde eingetragen. Dafür absolvierte er in der Rekordkategorie der Chest-to-ground push-up Burpees eine beeindruckende Anzahl von Wiederholungen, die ihn unter die weltbesten Sportler in dieser Disziplin brachte.

Details zum Weltrekordversuch

Kuster gelang am genannten Datum die unglaubliche Leistung, insgesamt 1073 Burpees innerhalb einer einzigen Stunde auszuführen. Diese quantitativen Daten bedeuten, dass er durchschnittlich knapp 18 Wiederholungen pro Minute bewältigen musste. Die spezifische Disziplin erfordert, dass der Sportler aus dem Stand in die Hocke geht, die Hände am Boden platziert, einen vollständigen Liegestütz ausführt, wobei die Brust den Boden berühren muss, und sich anschließend wieder aufrichtet. Diese Bewegungskette wurde über die gesamte Stunde hinweg ohne Unterbrechung und mit hoher Präzision wiederholt.

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Vorbereitung und Trainingsphase

Die erfolgreiche Eintragung in das Weltrekordbuch war das Ergebnis eines intensiven und langjährigen Trainingsprozesses. Tobias Kuster bereite sich über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren gezielt auf diesen Versuch vor. Die Dauer der Vorbereitung unterstreicht die hohe physische und mentale Belastbarkeit, die für diese Art von Ausdauersport im Gefängnis benötigt wird. Die isolierte Umgebung der Haftanstalt wurde dabei in einen Trainingsraum verwandelt, um diese spezifische Anforderung zu meistern.

Verurteilung und Hintergrund

Hinter der aktuellen sportlichen Sensation steht eine dunkle kriminelle Vergangenheit, die Kuster den Weg in die JVA Lenzburg ebnete. Im Jahr 2016 erschütterte er die Schweiz mit einer brutalen Bluttat. Der IT-Fachmann erstach dabei einen ihm fremden Mann im Alter von 42 Jahren mit fünf Messerstichen. Das Opfer, das ebenfalls als IT-Experte arbeitete, befand sich auf einer kleinen Mauer, rauchte eine Zigarette und genoss seine Pause, als Kuster ihn angriff. Täter und Opfer kannten sich vor diesem Vorfall nicht.

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Rechtliche Konsequenzen und Haft

Die Tat führte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe für den 33-Jährigen, die er bis heute in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg verbüßt. Die Geschichte, wie die Tat geschah, zeigt, dass Kuster zuvor bereits einmal im Gefängnis saß, unter anderem wegen Erpressung und Freiheitsberaubung. Er kehrte von einem Hafturlaub nicht wieder, sondern beging die Tat direkt nach seiner Freilassung. Die Polizei nahm ihn schließlich fest, und die Justiz urteilte wegen Mordes. Trotz der schweren Straftat nutzt er die Zeit in der Haft für extreme sportliche Ambitionen.

Auswirkungen und Anerkennung

Nun ist es Tobias Kuster gelungen, trotz seiner strafrechtlichen Verurteilung und des Lebenslanges in einen positiven globalen Kontext zu treten. Die Aufnahme in das Guinnessbuch der Rekorde markiert einen neuen Abschnitt in seinem Leben hinter Gittern. Die Leistung von 1073 Wiederholungen ist nicht nur ein individueller Erfolg, sondern stellt auch ein extremes Beispiel für Disziplin dar. Die Medien, darunter der Blick, berichten über diese einzigartige Mischung aus Verbrechen und sportlicher Exzellenz, wobei der Fokus auf der statistischen Leistung liegt.