TV-Landwirt Tobias Pankow zeigt seinen 25 Hektar großen Betrieb und 200 Jagdtrophäen. Die Hofdamen reagieren mit Entsetzen und Angst auf die ausgestopften Tiere.

Während der Ausstrahlung der Reality-Show Bauer sucht Frau erlitten drei Kandidatinnen am Montagabend einen regelrechten Schock. Als der 41-jährige TV-Landwirt Tobias Pankow den Frauen seine Lebens- und Arbeitsräume präsentierte, blieben ihnen die Luftwege vor Staunen und Furcht verschlagen. Die expectation war eine ländliche Idylle, doch die Realität sah für die jungen Frauen völlig anders aus, als ihnen tote Tiere entgegensahen.

Detaillierte Vorstellung des Betriebsgeländes

Tobias Pankow bewirtschaftet im nördlichen Havelland ein umfangreiches Grundstück, das sich über stolze 25 Hektar Land erstreckt. Zu diesem Areal gehören nicht nur Ackerflächen, die für die landwirtschaftliche Nutzung wichtig sind, sondern auch eine beträchtliche Fläche von 25 Hektar Wald. Diese natürliche Umgebung ist der ideale Lebensraum für Wildtiere und bildet die Basis für seine umfangreiche Jagdleidenschaft, die er bereits seit 20 Jahren pflegt. Der Unternehmer nutzt die Räumlichkeiten nicht nur zum Wohnen, sondern auch als Rückzugsort für seine Sammlung.

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Sammlung von 200 trophäen im Haus

Die Schrecksekunde trat ein, als die Frauen in die Wohnräume des Bauen blickten. Tobias Pankow räumte die Situation direkt ein und fragte explizit: Wer von euch findet ausgestopfte Tiere schön? Die Antwort blieb aus, da die Realität seiner Sammlung beeindruckend und beunruhigend zugleich ist. Insgesamt verfügt der TV-Bauer über insgesamt 200 Tiertrophäen. Diese sind nicht nur in den Gemeinschaftsräumen, sondern auch in privaten Schlafräumen verteilt und prägen das gesamte Ambiente des Anwesens.

Reaktionen der Kandidatinnen auf die Sammlung

Die Reaktionen der Kandidatinnen waren unterschiedlich, aber alle von Unbehagen geprägt. Die 37-jährige Caro aus Hessen äußerte direkt ihre Ekelgefühle. Sie beschrieb das Gefühl, als ob die Tiere nachts anstarren und als unheimlich. Die 22-jährige Rüya empfund das Ambiente als befremdlich. Sie fühlte sich beobachtet, während sie sich auf dem Gelände bewegte. Beide Frauen verbanden den Anblick der Jagdbeute mit einem Gefühl der Bedrohung und des Unwohlseins.

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Jagdphilosophie und Fleischkonsum

Tobias Pankow verteidigte sein Verhalten mit einer klaren moralischen Argumentation. Er betonte, dass jedes Tier eine eigene Geschichte hat. Für ihn ist es eine Ehre dem Geschöpf gegenüber, es nicht einfach in die Kühltruhe zu verfrachten, sondern zu respektieren. Da er selbst Fleisch isst, hielt er es für notwendig, selbst zu wissen, wie man dazu kommt. Diese Philosophie spiegelt sich in seiner Sammlung wider, die er als Tribut an die Natur und das Wild betrachtet. Er zeigte keine Reue für die Aufstellung der Trophäen.

Unterkunft der Kandidatinnen auf dem Hof

Trotz der anfangs schockierenden Entdeckung fanden die Frauen ihre Schlafplätze. Rüya konnte sich mit der Menge an ausgestopften Tieren am ehesten anfreunden. Somit durfte sie Tobias' Schlafzimmer während der Hofwoche als ihr privates Reich nutzen. Caro und Sarah hingegen wurden in weiteren Gästezimmern untergebracht. Dort war der Mangel an Jagdtrophäen ebenfalls nicht zu übersehen, selbst wenn es weniger persönlich wirkte als im Hauptraum.

Spezifische Tiere und weitere Details

In Tobias' Schlafzimmer finden sich besonders ausgeprägte Trophäen. Darunter befinden sich Frettchen, Dachse und Waschbären. Diese Tiere sind sorgfältig präpariert und bilden einen Teil der Dekoration. Zusätzlich hängen Geweihe und Felle an der Wand. Im sogenannten Vogelzimmer, das die Hofdame Sarah bezieht, befindet sich unter anderem eine ganze Schar ausgestopfter Enten. Die Vielfalt der ausgestopften Tiere ist beeindruckend und unterstreicht die Intensität seiner Jagdleidenschaft.